MEGAN I BRAJAN STAVILI TAČKU NA GLASINE: Ništa od razvoda! Glumački par uživa u popodnevnom ručku (FOTO)

Megan Foks i Brajan Ostin Grin uhvaćeni su kako zajedno izlaze iz jednog restorana, čime su demantovali priče da se razvode.

Zanosna crnka i njen suprug ručali su s najmlađim sinom Džornijem Riverom u jednom azijskom restoranu u Kalabasasu. Po izlasku iz lokala glumac je sina nosio na ramenima, u čemu je mališan uživao.

Megan i Brajan nisu se oglašavali povodom spekulacija o njihovom potencijalnom rastanku, ali je glumac prošle godine priznao šta misli o razvodu.

- Brak je težak. Mislim da je to posao za svakoga. Pojedini ljudi gledaju na razvode i razilaženje kao da je to veliko razočaranje, ali nije tako. Činjenica da je brak uopšte uspeo je pozitivna. Mi imamo troje neverovatne dece. Imali smo i imamo sjajnu vezu - izjavio je on u intervjuu za Pipl.

Grin, koji je trenutno angažovan na snimanju nastavka hit serije "Beverli Hils 90210", ranije je pričao da je na sve načine pokušavao da se ne upušta u vezu sa sadašnjom suprugom, ali je ona bila toliko uporna da su na kraju čak uplovili i u brak.

