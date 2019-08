TO JE NAŠA BRATSKA, SLOVENSKA ZEMLJA, ŠTETA ŠTO MI JE ZABRANJEN ULAZ TAMO! Miloš Biković otvorio dušu: Ovo mi se prvi put dešava i nadam se POSLEDNJI!

Miloš Biković progovorio je o zabrani ulaska u Ukrajinu, koja ga je dočekala nespremnog. Glumac ne krije da je i te kako iznenađen što se ovo dogodilo.

"Treba pitati ljude koji su to uradili, šta se dogodilo i zašto se to dogodilo. Vidite kako izgledam, ja jesam pretnja po bezbednost, ali svoju, a ne nacionalnu (smeh) Smešno je i apsurdno", tihim tonom prokomentarisao je on, nervozno se osmehujući svako malo.

"Ovo mi se prvi put dešava, i nadam se poslednji. Nasmejao sam se, kako da reagujem na ovako nešto? Moram da priznam da nemam neku veliku želju da imam tamo", zaključio je Biković.

"Šteta, to je naša bratska, slovenska zemlja. Nekoliko puta sam bio, dopalo mi se, imamo dosta sličnosti", dodao je Miloš.

