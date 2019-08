ZA BEOGRAD FIRMOM KRSTIĆ! Čuvenim muzičarima iz KO TO TAMO PEVA nakon 39 godina od premijere filma traže da ZAPEVAJU legendarnu pesmu, a evo kako sada izgledaju (FOTO)

Miodrag Mića Kostić i Nenad Kostić pre 39 godina zaigrali su u legendarnom domaćem filmu "Ko to tamo peva" i osvarili zapažene uloge o kojima se i danas priča.

Nenad Kostić, mali muzičar iz filma “Ko to tamo peva”, kaže da i danas, gotovo četiri decenije kasnije, dok vozi autobus na poslu sreće iste situacije nalik onima iz kultnog filma.

Nenad Kostić je 1980. godine išao u peti razred osnovne škole u Vrčinu, kad je od njegovog strica Miodraga, koji je svirao harmoniku, stigao poziv da ide sa njim da snima film u Delibatsku peščaru. Stric mu je objasnio da želi da učini njegovom prijatelju iz vojske Slobodanu Šijanu da snimi diplomski rad i da će učestvovati svi poznati glumci. Jedanaestogodišnji Nenad je pristao da ode na probu filma “Ko to tamo peva”.

"Prošli smo probu i onda je trebalo da potpisujemo ugovore. Dobio sam oko 1,5 miliona dinara, a recimo da je novi “fića” koštao četiri. Bilo je to dosta para za to vreme. Probali smo pesmu i nije izgledalo loše. E, onda smo krenuli na snimanje, a prema scenariju, trebalo je da budem ćelav. Kad su pokušali da me šišaju, počeo sam da plačem, nisam dao, rekao sam ako će da me šišaju, neka traže drugog. Neda Arnerić i Dragan Nikolić nisu dali da odem jer sam im se dopao", priseća se Nenad početka snimanja filma.

S druge strane, Miodrag kaže da ga ljudi prepoznaju i danas i traže da peva "Za Beograd za Beograd".

"Evo sinoć smo opet morali da zapevamo sinoć. Nije mi dosadno da je pevam svaki put iznova. Ta pesma mi je donela slavu i reklamu, iako nisam veorvao u to", rekao je Kostić pre tri godine u jutarnjem programu kod Dee i Sarape.

