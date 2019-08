PROGLAŠENA JE ZA NAJGORU GLUMICU, A PROSLAVILE SU JE VRUĆE SCENE! Elizabet se 90-ih obrukala SAMO TAKO, a sada na glumu skoro i da ne pomisli (FOTO)

Legendarni film 'Showgirls' snimljen 1995. godine prvo je naišao na oštre kritike, ali je poslednjih godina dobio kultni status. Glumica koja je tada osvajala svojom lepotom i besprekornom linijom u ulozi go-go plesačice Nomi Malone je Elizabet Berkli.

Plavokosa lepotica (47) sada je okupirana drugim životnim obavezama.

Karijeru joj je obeleželia seksi uloga u kontroverznom filmu, a za koji je Elizabet Barkli dobila i dve Zlatne maline za najgoru glumu i debitantkinju. Ta joj je uloga obezbedila epitet jedne od najseksipilnijih žena u svetu filma.

Često je u intervjuima odbijala da priča o čuvenom filmu.

"Bez obzira da li vas je bilo sramota od ovog filma, ali ipak ste bez daha pratili Nominu borbu, nadam se da vam je film tešio i dizao raspoloženje', izjavila je Elizabet.

Elizabet Berkli rođena je 28. juna 1972. u Farmington Hillsu. Od najranijeg detinjstva volela je da pleše, a sa pet godina roditelji su je upisali u plesnu školu "Detroit Dance Company" i napravili posebnu prostoriju u kući kako bi mogla da trenita. Studirala je englesku književnost, a nakon diplomiranja počela je da se bavi modelingom u jednoj od najvećih američkih agencija.

Prvu ulogu dobila je u filmu "Fog" 1987. godine, a potom u serijama "Day by Day" (1988.) i "Saved by the Bell" (1989.) Nakon toga pojavila se u serijama "Life Goes On' te 'Baywatch", rame uz rame s Pamelom Anderson.

Nakon filma "Showgirls" nije imala neke zapaženije uloge. Pojavila se u još nekoliko projekata, poput serije "CSI: Miami", "Zakon i red" i glumila je u pozorištu u Londonu i na Brodveju.

Kurir.rs/Foto: Profimedia

Kurir