MEL BI TVRDI DA NIKAD NIJE LOŠIJE ŽIVELA Bankrotirala sam zbog bivšeg muža!

Mel Bi tvrdi da je nezaposlena i da nema primanja, a da je novac potrošila na borbu s bivšim suprugom Stivenom Belafonteom oko starateljstva nad detetom.



Kontroverzna pevačica i bivša članica grupe Spajs grls bori se protiv producenta za izdržavanje njihove ćerke, sedmogodišnje Medison.

Iako je Mel krenula na turneju sa spajsicama, ona odbija da iznese koliko je zaradila, a tvrdi da nema stalni priliv novca. Ona je sudu u dokumentima navela da mesečno zarađuje nešto više od 3.000 dolara, a da su joj troškovi preko 100.000 dolara, kao i da od septembra prošle godine nema stalno zaposlenje.



Takođe, u spisima piše da je tražila posao u Sjedinjenim Državama i Britaniji, ali da "nažalost nije bila uspešna", kao i da nastavlja aktivnu potragu.

Podsetimo, Mel Bi i Stiven venčali su se u junu 2007. godine, a razveli pre dve godine, posle 10 godina zajedničkog života. U toku brakorazvodne parnice sud je odredio da starateljstvo nad ćerkom bude zajedničko, a Belafonte je imao pravo na pola nadoknade od prodatih vila koje su bile u njihovom vlasništvu.

Ranije je pevačica izjavljivala kako joj ju je ta toksična veza s Belafonteom umalo koštala života. Ona je tvrdila da ju je bivši partner tukao i psihički maltretirao, kao i da ju je prisiljavao na seks s drugim ženama. Filmski producent je sve optužbe negirao.

"U toku svog braka izgubila sam porodicu, prijatelje, samopoštovanje, a zamalo sam izgubila i život i tako dugo sam se stidela", rekla je jednom Mel.

Inače, pevačica ima i ćerku s glumcem Edijem Marfijem, za kojeg je izjavila da je ljubav njenog života.



Skandalima nikad kraja

Imala sam seks s Džeri Halivel

Pevačica je šokirala javnost kada je u jednoj emisiji progovorila o svojim seksualnim igricama s koleginicom iz Spajs grlsa. Mel Bi je izjavila da je u jeku popularnosti grupe više puta bila intimna s Džeri Halivel.

"Bile smo najbolje prijateljice, jednostavno se dogodilo. Džeri će me mrzeti zbog ovog jer je danas otmena dama na svom imanju na selu, ali to je činjenica. Dogodilo se, smejale smo se tome i to je to - izjavila je Mel.