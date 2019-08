POZNATI PISAC TVRDI: Očito da nije završen proces raspada Jugoslavije! Ideja o toj državi je i te kako živa

Pisac Vule Žurić objavio je i promovisao novu knjigu "Forenzika Itake", koja će pružiti priliku čitaocima da na jednom mestu uživaju u parodičnim, duhovitim, ali često i gorkim slikama vremena u predvečerje i u jeku raspada bivše Jugoslavije.

Knjiga predstavlja izbor autorovih najboljih priča iz zbirki "Umri muški", "Dvije godine hladnoće", "U krevetu sa Madonom", Valceri i snošaji", Katenačo" i "Tajna crvenog zamka" i pet novih, dosad neobjavljenih priča.



Vule Žurić (50), koji je 1993. godine iz Sarajeva došao u Pančevo, stekao je epitet jednog od najboljih i najznačajnijih pisaca mlađe generacije zahvaljujući brojnim nagradama koje je u tom periodu dobio.

Žurićeve književne likove ispunjava ceo jedan repertoar velikih iluzija koje se gube u njihovim sudbinama čiji je nepovoljan ishod ponajčešće nametnut tuđom voljom.



"Sigurno je da nisam još uvek rekao sve ono što osećam da bi trebalo da ispričam o mome iskustvu raspada Jugoslavije. Još uvek osećam da sam čitaocima dužan jedan roman u kome bih ispričao svoju priču o rodnom mi gradu, ali nikada ne znate po kom će redu da se odvija rad u spisateljskoj radionici. O tome odlučuju mnogi faktori, a upliv iracionalnog u tom procesu je priličan", kazao je Žurić i dodao:

"Junaci su u jeku raspadanja zemlje koja i dan-danas, uprkos tolikim naporima, tvrdoglavo odbija da umre. Očito je da nije završen proces raspadanja te zemlje koju smo zvali Jugoslavija. To vidimo po pitanju Kosova i situacije u Bosni i Hercegovini. S jedne strane vidimo to sa tog, nazovimo ga političkog postzagrobnog života Jugoslavije, a s druge strane imamo i vrlo živo kulturno nasleđe. Najlakše se to vidi u popularnoj muzici, kao i na književnoj sceni. Dovoljno je reći koliko su kod nas popularni Miljenko Jergović i Ante Tomić... Dolaze iz navodno strane zemlje, ali govore jezikom koji je ostao isti i svi ga razumemo. Tako da ideja o toj državi, bar kroz sferu kulture, i dalje je i te kako živa", objašnjava Žurić.



On je naveo i da radi na različitim projektima, kao i da razmišlja o razvijanju nekoliko priča, od kojih će, kako očekuje, neke pre ili kasnije poprimiti formu romana.

Nova knjiga "Forenzika Itake", koju je objavila "Laguna", kao i ranije nekoliko njegovih romana, sačinjena je od najboljih priča koje je pisac odabrao iz svih šest zbirki priča.

"Ovaj izbor je s jedne strane duboko ličan, a opet neka vrsta oficijelnog vodiča kroz rotore i statore moje pripovedačke skalamerije", objašnjava on, zaključujući da mu je naslovna priča "Forenzika Itake" možda i najdraža.

