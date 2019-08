OVACIJE ZA BJELOGRLIĆA I NJEGOVU EKIPU: Završen Sarajevo film festival, glas publike dobile Senke nad Balkanom!

Najveći broj glasova publike na održanom 25. Sarajevo film festivalu osvojio je nastavak serije "Senke nad Balkanom". Premijernom prikazivanju na SFF prisustvovala je autorska i glumačka ekipa, predvođena rediteljem Draganom Bjelogrlićem, koju je publika nakon prikazivanja nagradila gromoglasnim aplauzom i ovacijama.



Draga sezona "Senki nad Balkanom" doneće nam prikaz skrivene istorije Balkana, uz mešavinu akcije i drame, misterije i napetosti, koja će voditi od blatnjavih ulica Jataganmale, pa sve do bečkih koridora vlasti. Početak emitovanja planiran je od oktobra na kanalu Nova S.

foto: promo

Srce Sarajeva za najbolji film u takmičarskom programu - igrani film 25. Sarajevo film festivala, dodeljeno je bosanskohercegovačko-holandskoj koprodukciji "Take Me Somewhere Nice", rediteljke Ene Sendijarević, a žiri u sastavu Ruben Estlund (predsednik), Bero Bejer, Funa Maduka, Jovana Stojiljković i Teona Strugar Mitevska za najboljeg reditelja proglasio je Emina Alpera za režiju filma "Priča o tri sestre".



Srce Sarajeva za najbolji studentski film pripalo je srpskom ostvarenju "Šerbet" Nikole Stojanovića, nagrada Cinelink drama pripala je srpskim autorima Goranu Stankoviću i Vladimiru Tagiću za projekat serije "Sabre".

Kurir.rs / Foto: Promo



Kurir