NOVAC NE MOŽE DA KUPI ZDRAVLJE! Tejlor Svift napisala emotivnu pesmu majci koja se 2. put bori sa OPAKOM BOLEŠĆU: Mama, šta da radim ako te ne bude? (VIDEO)

Pevačica Tejlor Svift objavila je sedmi po redu studijski album pod nazivom "Lover". Fanovima pevačice najviše je zapala za uho pesma "Soon You'll Get Better". Numera je posvećena majci koja se po drugi put bori sa kancerom.

"Očajni ljudi pronađu veru, pa se sad molim Bogu. Ali sa kime ću da pričam? Šta da radim, ako tebe ne bude bilo tu", peva u novoj pesmi Tejlor Svift.



Pre četiri godine pevačica je izjavila da ima porodičnih problema i da se oba njena roditelja bore sa kancerom, ali da se njena majka Andrea Svift ponovo bori sa opasnom bolešću.

"Kancer moje majke je stvaran problem. Bila sam anksiozna u vezi sa svakodnevnim uspovima i padovima. Sve brige, stresove i molitve menjam za stvarne probleme", rekla je Tejlor.

Pevačica u numeri "Soon You'll Get Better" peva o prvoj poseti onkologu, kako njena majka voli medicinske sestre koje se su fine prema njoj i kako je renovirala kuhinju pre dolaska majke iz bolnice kako bi se osećala prijatnije u novom prostoru.

"Želim da vam kažem da onaj ko je u vašem životu bio majčinska figura vas je napravila takvim kakvi jeste i budite zahvalni na tome", rekla je Tejlor.

