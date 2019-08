DŽESIKA ALBA EKSKLUZIVNO ZA KURIR O NOVOJ SERIJI I MATERINSTVU: Dojila sam i držala pištolj u isto vreme!

Trenutak kada shvatite da je privilegija baviti se novinarskim poslom je onaj momenat u kome s druge strane slušalice čujete prijatan i zanosan glas jedne od najlepših žena na svetu - Džesike Albe! Još lepši je svakako onaj u kome znate da imate mogućnost da s njom uradite intervju kao jedini predstavnik medija iz Srbije uz zemlje poput Nemačke, Meksika, Poljske, Kolumbije...



Čast da to uradim bila je ogromna, a o tremi ne moram ni da govorim. Međutim, već od prvog Džesikinog opširnog odgovora, nesigurnost je nestala, a svi učesnici razgovora znali su da će intervju biti kvalitetan i prijatan, a da je ona i te kako raspoložena za priču.

foto: SPT promo

Povod ovog ekskluziviteta je nova serija "L.A.'s Finest", koju Alba promoviše zajedno sa glumicom i producentkinjom Gabrijelom Junion, koja je nakon uloge u "Bed bojs 2" odlučila da u okviru te franšize napravi svoju "žensku" verziju. Seriju su kreirali Brendon Margolis i Brendon Sonijer, a proizvela kompanija "Sony Pictures Television". Premijerno je prikazana u Spectrumu 13. maja, a već u junu potpisan je ugovor za drugu sezonu.

foto: SPT promo

Šta novo u žanru akcije donosi "L.A.'s Finest", koliko se nastavlja na poznatu franšizu, zašto im je borba za žene toliko važna i kako je biti mama i detektiv u isto vreme, govorile su Džesika Alba i Gabrijela Junion ekskluzivno za Kurir!



Dugo niste bili angažovani na nekoj seriji. Šta vas je privuklo ovom projektu?

Džesika: Ono što me je zaista vratilo glumi i snimanju serije je Gabrijela Junion, uvek sam je poštovala. Ona je bila deo "Bed bojsa" i sada je uspela da od toga napravi pravu feminističku seriju u akcionom žanru. Vrlo je neobično i nesvakidašnje kada imate žene da vode ovakvu priču. To me je oduševilo. Scenario me je odmah privukao jer, iako je akcioni žanr, ima i komedije, zabave, ali i drame - i u svemu tome glavne su dve žene! Mi smo partnerke, u svemu smo zajedno i jedna drugoj čuvamo leđa. Nensi i Sid su vrlo kompleksne žene, jake i nezavisne i, iako imaju različite karaktere, podrška su jedna drugoj. Mislim da će sve biti veoma zanimljivo publici.

foto: SPT promo

Zanimljivo je da ste gotovo istovremeno postale majke, a ubrzo nakon porođaja ste i snimale seriju. Kako ste uspele da spojite da budete i majke i detektivi u akciji?

Džesika: Da se ne lažemo, mnogo je bilo lakše to što smo obe bile izvršni producenti, pa smo mogle da napravimo plan u skladu sa našim potrebama i da organizujemo ekipu shodno tome. Bile smo tu jedna za drugu. Najviše sam brinula o tome kako ćemo snimiti pilot-epizodu jer je moj sin u to vreme još uvek sisao, ali ekipa je bila puna podrške i davala mi snagu da nastavim. Tako da je bilo trenutaka kada sam dojila, a onda utrčavala na set i pucala. To je uticalo na to da se stvori dubok i iskren odnos između nas i ekipe i to je veoma važno.

Gabrijela: Moram priznati da mi je Džesika pokazala da i u Holivudu možeš da budeš dobra majka koliko i dobra poslovna žena i da, pritom, ništa ne pati. To sam zaista naučila na njenom primeru.



foto: SPT promo

Kako ste se pripremale za ulogu?

Džesika: Kao što sam rekla, neposredno pre početka snimanja sam se porodila, tako da sam morala da fizičko spremanje za ulogu detektivke prilagodim svom telu u tom stanju. Dojila sam na pauzama, trčala kući posle snimanja i zaista nisam bila u mogućnosti mnogo da treniram. Gabrijela je u tome bila mnogo uspešnija od mene. Za drugu sezonu ću morati mnogo više da posećujem teretanu. Ono što je bilo zanimljivo su policijske obuke kroz koje smo svakako morale da prolazimo, te sam na tome morala da budem redovna.

foto: Profimedia

Kada ste kreirale ove likove, da li je bilo neslaganja?

Gabrijela: Ne, zaista smo se odmah složile u svemu. Uglavnom smo svi navikli na žene kojima je potrebno da ih muškarci spasavaju, a mi smo se odmah složile da želimo da prikažemo jake i nezavisne žene koje spasavaju jedna drugu - žene kakve smo mi privatno i kakve su u našem okruženju.

Džesika: Holivud je napokon osvetlio ovu ideju i ukazao na realnost da žene nisu tretirane na isti način - ispred i iza kamere u našem poslu, ali smatram da je to situacija u bilo kojoj industriji. Žene zaslužuju jednakost. Zato sam sigurna da i naša serija utire put ka tome jer u tom žanru koji je bio pretežno muški sada stoje dve žene. Nadam se da ćemo ovim projektom otvoriti vrata i drugim ženama.

foto: SPT promo

Kao što ste napomenule, igrate snažne ženske likove, možda buduće uzore. Koliko vam to znači, budući da ste obe majke ćerki?

Džesika: Uvek su me privlačile uloge u kojim igram jake žene, to je valjda i moj lični vajb i energija. Tako sam razmišljala oduvek. Zašto ne bih mogla da budem u isto vreme jaka, samosvesna, a onda i nežna i elegantna žena? Kao majka ćerki smatram da je važno da ih od malih nogu učim da u današnjem svetu žensko mora da uzme stvari u svoje ruke. U našoj seriji imamo dve žene koje nisu savršene, ali su na kraju, na svoj način, heroji.

Gabrijela: Moram napomenuti i da obe vaspitavamo i male muškarce koje takođe treba da učimo svemu tome. Taj karakter snažne žene treba da ima jak uticaj na oba pola.

foto: SPT promo



Da li ste se identifikovali sa ulogom? Nensi ima vrlo pobunjenički duh. Da li ga vi privatno imate?

Džesika: Nensi i ja se u mnogo čemu razlikujemo. Mislim da ima energiju sličnu meni. Kao i ona, volim da se družim sa ženama i da im budem podrška, ali mislim da je ona čvršća i jača od mene privatno. Takođe, dovodi sebe u nezgodne situacije, što ja inače ne bih, jer sam vrlo proračunata. Ali deluje kao zabavna osoba s kojom bih se družila. Što se tiče pobunjeničkog stava, bila sam buntovna u životu. Najviše kad sam bila mlada - nisam dozvoljavala da me ograničavaju i da utiču na mene. Sada smatram da to nije baš dobra osobina, ali da, takva sam. Mogu da se identifikujem sa tim u Nensi.



Kada birate uloge, da li razmišljate o tome šta ostavljate iza sebe?

Džesika: Oduvek sam više razmišljala koliko ću vremena provoditi sa svojom decom i kako ću im obezbediti budućnost, a manje razmišljam o ulogama koje ću da igram i šta ću kroz njih reći. Fokusiram se na to da im budem rame za sve i u svakom trenutku i na njihovo vaspitanje mnogo više nego na to šta ću im ulogama ostaviti.

foto: SPT promo

Igrate policajke u seriji, ali da li ste vi imale problem sa policijom ikad u životu?

Gabrijela i Džesika: Lično nismo imale problem. Ali smatramo da na globalnom nivou postoji veliki problem. Prisustvovali smo svi trenucima da oni koji bi trebalo da nas štite i služe nam prekoračuju svoja ovlašćenja i na brutalan način sprovode zakon. Mislimo da je naš zadatak kao osoba koje glume predstavnike zakona da pokažemo da taj posao treba da se obavlja na dostojanstven i pravedan način prema svima podjednako.



foto: SPT promo



Povezanost sa filmom "Bed bojs"

Pitajte Vila Smita da li ćemo biti u trećem delu! foto: Profimedia Koliko je serija povezana sa filmom "Bad bojs"?

Džesika: Imamo jednog kompjuterskog hakera koji je iz filma i, naravno, Sid, koja je došla upravo iz njega. Ona je Markusova (Martin Lorens) sestra i Majkova (Vil Smit) devojka, ali smo mi težile ipak da napravimo svoj univerzum. Zabavno je za publiku da vidi likove koji se šetaju iz filma u seriju. A vi možete pitati i Martina i Vila da li ćemo nas dve igrati u trećem delu, to bi bilo zanimljivo.

"Bed bojs" je bio komedija, zašto ste se odlučile za ozbiljniji ton u seriji?

Džesika: Stvarno tako mislite? Mi nismo želele da bude ozbiljniji (smeh). Istina je da smo težile malo drugačijem humoru, koji zaista nije tu odmah ispred nosa, ali smo težile da, pored drame i akcije, unesemo dosta komedije i zabave i nadam se da će to gledaoci i primetiti.

Kurir.rs / Mona Cukić / Foto: SPT Promo

Kurir