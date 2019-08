OLIVER MLAKAR OTKRIO SPOMENIK MIĆI ORLOVIĆU: Između nas nikad nije bilo rivalstva! Bio je ljudina, zaista smo se voleli kao dragi prijatelji!

Legendarni srpski i jugoslovenski voditelj Miloje Mića Orlović, koji je preminuo 2013. godine u 79. godini, dobio je spomenik ispred zgrade Radio-televizije Srbije u Takovskoj ulici u Beogradu povodom obeležavanja 61. rođendana ove medijske kuće.

Spomenik u prirodnoj veličini svečano su otkrili doajen televizije i Mićin veliki prijatelj - hrvatski voditelj Oliver Mlakar (84) i Orlovićeva supruga Ljiljana. Emocije su bile prisutne u svakom trenutku, a Mlakar je praćen gromoglasnim aplauzom prisutnih istakao da mu je čast što može da otkrije spomenik "dragom Mići".



"Sećanja su prekrasna. To su bili dani kada smo mnogo radili zajedno. Družili smo se i bili smo uspešni u tom poslu. To se neće nikada zaboraviti", rekao je Mlakar.

On je potom istakao da nije postojalo rivalstvo na relaciji "Mlakar u Zagrebu - Orlović u Beogradu".

"Često se događa da postoji rivalitet, ali moram iskreno reći da između mene i Miće nije bilo rivaliteta. On je bio ljudina. Zaista smo se voleli kao dragi prijatelji i niko nikada nije želeo da se istakne na račun drugoga. To je ono što me je uistinu veselilo", naveo je Mlakar.

Podsetimo, Oliver Mlakar i Mića Orlović su bili najveće televizijske zvezde u bivšoj Jugoslaviji. Mlakar je slavu stekao na zagrebačkoj televiziji, a Orlović na beogradskoj, kada se kao prvi voditelj prvog Dnevnika prvog dana emitovanja televizije u Srbiji 23. avgusta 1958. godine pojavio na malim ekranima i svojim glasom i markantnom pojavom osvojio srca mnogobrojnih gledalaca. Jedno vreme Mlakar i Orlović su zajedno vodili kviz "Zlatni pogodak", kada su postali najpopularniji voditeljski par kvizova u Jugoslaviji.

Domaćini na svečanoj proslavi 61. rođendana RTS bili su direktor Dragan Bujošević i glavni urednik Zabavnog programa RTS Olivera Kovačević, a među zvanicama se našao veliki broj TV lica i poznatih ličnosti, među kojima voditelji Jovan Memedović, Slavko Beleslin, Dragana Kosjerina i Marija Kilibarda, pevač Dejan Cukić i pevačica Ana Stanić, čuveni harmonikaš i kompozitor Miša Mijatović, njegov kolega i jedan od najboljih harmonikaša na ovim prostorima svih vremena Vlada Panović i mnogi drugi.

