POKUŠAVAM DA DOBIJEM SRPSKI PASOŠ, TOLIKO VAS SVE VOLIM! Disciples stiže na Sea Dance festival, a Luk jedva čeka da ponovo dođe na BALKAN i čuje Senidine pesme! (VIDEO)

Bend Disciples koji se proslavio pesmama "How Deep Is Your Love", "On My Mind" i "They Don’t Know" raduje se dolasku na Sea Dance festival u Crnoj Gori sledećeg vikenda, a jedna trećina ovog producentskog hit sastava, Luk Mekdermot, otkriva kakve ih emocije vezuju za naše podneblje i Srbiju.

"Pokušavam da dobijem srpski pasoš, jer mi se jako sviđa tamo, toliko vas sve volim u Srbiji. U Crnoj Gori nisam još bio, ali volim sve u vezi sa tim podnebljem i Srbijom. Volim ljude, sve mi je sjajno, i jako sam srećan što ponovo dolazim na Balkan. Čuo sam da je prostor i pogled na Sea Dance festivalu predivan i da su ljudi isto tako divni", rekao je Luk za Blic.

O srpskim izvođačima još uvek nema mnogo da kaže, ali ima veliku želju da se upozna sa radom jedne ogromne zvezde u našoj zemlji:

"Nisam imao priliku do sada da ih čujem, ali voleo bih da se upoznam sa vašom muzikom. Volim da čujem nove izvođače, nadam se da ću na festivalu čuti nekog domaćeg pevača koji će me oduvati pa da mogu da ga stavim na neku od naših novih pesama. Obećavam da ću poslušati pevačicu Senidu i da ću skinuti njenu pesmu."

Disciples je postao deo muzičke mape sveta kada je izašla njihova pesma sa Kalvinom Harisom, a to je bio uspeh koji nisu očekivali:

"Nismo znali koliko će ta pesma postati hit i promeniti nam život zauvek. Kalvin Haris je čuo jednu našu pesmu i potpisali smo za njegovu izdavačku kuću. Kada je čuo "How Deep is Your Love", koja još tada nije bila završena, rekao je da je pesma pravo ludilo i da bi trebalo da je izdamo zajedno. Mi smo mislili da će samo da nam pomogne oko muzike, međutim, on je rekao: "Izbacićemo ovu pesmu kao Kalvin i "Disciples". U trenutku nismo mogli da verujemo šta se dešava, a sve ostalo je istorija.

Exit je pokrenuo uspešnu kampanju protiv korišćenja droge "Stay Clean". Ljudi često pogrešno povezuju elektronsku muziku sa ilegalnim supstancama, a Luk u vezi toga ima jasan stav:

"Ljudi mi govore da im muzika zvuči drugačije kad konzumiraju drogu, ali ja je nikad probao drogu, a takođe muziku čujem sasvim drugačije. To je ono što pokušavam da objasnim ljudima koji me pitaju da li se kao di-džej drogiram. Pokušavam da objasnim da prosto volim muziku. Podržavam sve kampanje koje promovišu nekorišćenje ilegalnih supstanci jer treba da pazite na sebe.

Potrebno je samo da pronađete druge zdrave stvari koje vas čine srećnim. Ne treba ti droga da bi osetio muziku na drugačiji način, to možeš i bez nje."

Spektakularan Sea Dance festival

Sea Dance festival održaće se od petka, 30. avgusta, do nedelje, 1. septembra, na plaži Buljarica u Budvi, a pored najtraženijeg britanskog dens sastava "Disciples", na tirkizni beskraj ove plaže stiže i najuspešniji muzički producent 21. veka David Geta, vodeći nemački DJ i producent Robin Šhulc i francuska senzacija Ofenbah, kao i Exitova spektakularna Dance Arena i njena udarna imena Sven Vath, Richie Hawtin i Gaiser... te cela plejada vodećih regionalnih i domaćih izvođača.

