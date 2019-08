NENAD JEZDIĆ JE VENČANI KUM NAŠEM PEVAČU! Znaju se od malih nogu, zajedno su išli i u ŠKOLU, a evo šta sad misle jedan o drugome

Na estradnoj sceni su mnoga prijateljstva prerasla u kumstva, pa je to slučaj i sa glumcem Nenadom Jezdićem i poznatim pevačem Željkom Joksimovićem.

Naime, malo ko je znao da je Nenad Jezdić bio kum Željku Joksimoviću na njegovom prvom venčanju.

"U poslednje vreme se naši estetski stavovi puno razlikuju, pa mi najviše prija kad evociramo dečačka i momačka sećanja. To je ona najintenzivnija, najčvršća spona među nama. On je čovek koji radi na sebi i ja bih želeo da svoj neizmerni dar usmerava u drugom pravcu. I on i ja znamo u srcu, gde se to krije... Kako bilo, sačuvaćemo ono nepovredivo: kumstvo i uspomene", rekao je jednom prilikom Nenad Jezdić.

Inače, Nenad je, kao i Željko, iz Valjeva, a kako su ranije pričali, zajedno su pohađali isti razred osnovne škole.

