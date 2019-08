NAJVEĆA ŽELJA MI JE DA POSTANEM MAJKA: Lepa srpska glumica KONAČNO progovorila o svom IZABRANIKU, BRAKU i planovima za budućnost

Glumica Jelena Gavrilović nedavno je dobila jednu od glavnih uloga u američkoj seriji "Predstraža", a pored uspeha na poslovnom planu, ona je ispunjena i na emotivnom polju. Jelena je u vezi već godinu i po dana, a identitet svog dečka vešto krije od očiju javnosti.

"On spada u grupu ljudi koji ne vole da se eksponiraju. Diskretan je, odmeren, bavi se poslom potpuno drugačijim od mog, ali uživa u ovome što ja radim. Stariji je od mene taman koliko treba. Vešto ga krijem. Pustim ponekad neku našu fotografiju na Instagram. Ne razdvajamo se, stalno smo zajedno, nikada u životu nisam provodila toliko vremena sa nekim", ispričala je ona u intervjuu za "Gloriju".

Ipak, Jelena navodi da joj brak nije važan već da joj je od toga mnogo bitnije potomstvo.

"Više razmišljamo o potomstvu. To je jedini korak koji je važan. Što se braka tiče, taj papir mi nije toliko bitan koliko čin venčavanja u crkvi. Odrasla sam u duhu pravoslavlja, to je deo mene i to smatram lepim. Ne znam kada ću postati majka, ali želja mi je da to bude što skorije" , odgovorila je Jelena na pitanje da li planira veridbu ili brak.

