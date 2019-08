HOLIVUDSKA ZVEZDA NIKAD NIJE ZABORAVILA GOSTOPRIMSTVO SRBA! Ovo je ćerka Robera de Nira koja nosi pravo SRPSKO IME, a kad vidite na koga liči, ŠOKIRAĆETE SE! IMA I SRPSKE GENE?! (FOTO)

Blessed Morning Pussycats 🌞 #boutlastnight : Thank you to my sassy spirit animals for helping me look Fresh last night ⚡️⚡️⚡️ Don’t hate the Players ,Haters. Hate the game ! 🖕🏽😂💋@norisolferrari @delarm4 @drena_de #norisolferrari #saintlaurant #blackpowersuit ✊🏽 #blackistheonlyblack @latonya_fab 😘♥️🖤

A post shared by Drena DeNiro (@drena_de) on Apr 4, 2019 at 6:44am PDT