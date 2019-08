Glumica Anđelka Prpić široj publici najpoznatija po ulogama u serijama "Žene sa Dedinja" i "Andrija i Anđelka", a od jeseni će novom rolom iznenaditi i svoje najveće kritičare.



Anđelka nas je dočekala na setu serije "Nek ide život" i na pauzi između dve scene otkrila da joj je želja da se okuša i kao pevačica, kao i da za partnera više nema Andriju Miloševića, već jednog od najboljih novosadskih glumaca.

Publika će odmah reći da je komedija vaš žanr...

Odrasla sam na domaćem igranom programu. Meni su i dalje omiljeni glumci i uzori naši veliki komičari. Volela bih da se oprobam i u nekom drugom žanru. Međutim, u životu nikad ne žalim za onim što nemam. Volela bih ja kovrdžavu kosu, ali je moja ravna. Nema potrebe da se dokazujem u dramskom žanru kad je komedija proverena stvar.



Novu seriju "Neka ide život", koju zajedničkim snagama rade Superstar TV i Pink, porediće mnogi sa "Andrijom i Anđelkom". Da li za to ima mesta?

Obe serije su sitkomi, ali dva potpuno drugačija žanra komedije. U Andriji i Anđelki je u centru zbivanja bio jedan par i neke teme s kojima se svi poistovećujemo, a u "Nek ide život" okosnice su životne situacije. Pratimo dve porodice, u kojima se mnogo čudnih stvari dešava. Mislim da takve stvari ni život ne može da smisli i napiše. Na novom poslu mi je zabranjeno da improvizujem. Reditelj Slobodan Šuljagić je vrlo precizan, a za mene je to novi izazov. Morala da sam da govorim samo ono što piše u tekstu. Reditelj mi je tražio da svaki dubl odigram isto i ne menjam redosled reči u rečenici, što inače volim da radim.

Svaka domaća serija već u prvim kadrovima ima i ljubavne scene...

I u životu je isto. Ko se bije, taj se voli... Nije intriga u tome, već su naši junaci u tim godinama kada to još uvek rade. Najsrećnija sam što ljubav uvek pobedi na kraju.



Partner vam je Milan Kovačević?

Milana zna novosadska publika koja ide u pozorište. Polako će ga upoznati i TV publika. Studirala sam u Novom Sadu i njega pratim kao glumca još od studentskih dana. Obradovala sam se kad sam čula da ćemo raditi nešto zajedno. On je ovde važniji šraf od mene, a ja sam samo njegov sparing partner.



Kako danas gledate na uloge koje vam se nude? Da li ste u poziciji nešto da odbijete?

Moje vaspitanje mi ne dozvoljava da ne razmišljam o tome šta će biti za nekoliko meseci. Razmišljam unapred i uvek me hvata panika da neće biti uloga. Glumci su uvek željni novog posla, nove uloge, novog izazova, dokazivanja, tako da mi na tom nivou svaka ponuda znači. Uvek idem logikom da mi se uloga dopadne i da se pronalazim u njoj. Naravno, i kakav je tekst, ekipa sa kojom radim... I od toga svega zavisi da li ću prihvatiti projekat ili ne.

Bro­j­ni talenti

PE­VAM I PLE­ŠEM, LO­ŠI­JE, ALI S DUŠOM

Glumci su preuzeli primat i na TV, a voditelji se zbog toga bune.

Glumci su multimedijalne ličnosti. Zbog čega glumica ne bi pevala ili pevač glumio? To se dešava svuda u svetu. Oni to rade veoma uspešno. Zbog čega bi glumac samo glumio, a voditelj vodio? Ja znam Mariju Kilibardu, voditeljku, koja je dobra glumica i koja bi mogla da parira mnogima. Na primer, sebe ne doživljavam kao novinara, jer to nisam, već se samo trudim da budem domaćin nekog novog projekta.

Šta vas još zanima osim glume? Da li ćemo vas gledati u novoj sezoni emisije "Tvoje lice zvuči poznato"?

Evo, juče sam na snimanju serije u svakoj sceni nešto pevušila, tako da sam na kraju rekla da će mi izvući saundtrek. Zanimljivo mi zvuči ideja i učestvovanje u TLZP. Znači, pevam, plešem, mada lošije, ali sa dušom, što je najbitnije.