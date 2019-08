BIO JE JEDNA OD NAJVEĆIH ZVEZDA HOLIVUDA, A ONDA SE ODAO POROCIMA: Ostavio je ženu i sedmoro dece, davio se u ALKOHOLU, ali sve je promenila 35 godina mlađa LEPOTICA (FOTO)

Jedan od najpoznatijih holivudskih glumaca svakako jeste Mel Gibson (63), čovek čija karijera traje preko 40 godina! Danas ovaj Oskarovac uglavnom provodi vreme iza kamere, premda smo ga prošle godine gledali u odličnom i veoma teškom ostvarenju "Profesor".

Gibson trenutno vodi prilično miran život, a može da kaže da mu cvetaju ruže i na ljubavnom planu - još od 2014. u skladnoj je vezi sa 35 godina mlađom Rosalind Ros, koja je u januaru 2017. na svet donela i njihovo prvo, a njegovo deveto dete - sina Larsa.

Glumac je u nekoliko navrata istakao da im generacijski jaz ne predstavlja nikakvu prepreku za ljubav, a kako se za njih nikada nije vezao nijedan skandal, što nije slučaj sa njegovim prethodnim vezama, verujemo da stvari izmešu njih zaista funkcionišu...

Inače, Mel je Ros upoznao u veoma nezavidnom periodu života - kada je izgubio imidž brižnog supruga i oca, popularnost mu je opadala, otkazivali su mu projekte, a svoje frustracije lečio je u neumerenoj upotrebi alkohola ali i narkotika. Jednom prilikom priznao je da je počeo da pije kada je imao samo 13 godina, a da mu je bilo sasvim uobičajeno da za doručak popije pet piva, a potom i nekoliko čaša viskija.

Upravo zbog odanosti alkoholu, koja je trajala praktično decenijama, raspao se i njegov brak sa prvom suprugom Robin Mur koji je trajao 31 godinu, i sa kojom je dobio sedmoro dece - šest sinova i jednu ćerku. Inače, Gibson je 2011. kada je i zvanično usledio razvod koji je vrlo dugo trajao zbog komplikovane podele imovine, morao da iskešira čak 425 miliona dolara, što je ovaj razvod učinilo najskupljim u istoriji Holivuda.

Sve se dodatno zakomplikovalo kada su 2009, u trenutku dok još nije bio službeno razveden, mediji saznali za njegovu strasnu i burnu vezu sa ruskom pevačicom i pijanistkinjom Oksanom Grigorijevom. Samo par meseci par je dobio i ćerkicu Luciju, ali su vrlo brzo nakon toga raskinuli, a kraj je bio sve, samo ne lep.

Nakon što su okončali odnos, optužbe su pljuštale sa obe strane, a u javnost su isplivali i snimci na kojima on priznaje kako ju je tukao i varao "zato što je to zaslužila", a procurili su i snimci na kojima on urla kako žali što ima dete sa njom i kako je ljubomoran na njenog bivšeg dečka.

"Ti nemaš je**nu dušu. Ostavio sam bivšu suprugu jer nismo imali duhovnu povezanost, ali nemamo je ni ja i ti, ništa nemamo, jer se ti je**no ne želiš potruditi", besneo je na jednom od snimaka Mel, ali je agonija prestala nakon što su na sudu postigli određene dogovore prihvatljive za obe strane.

No, čini se da su ružne stvari iza njega i da je konačno našao sreću.

