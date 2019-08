BOGDANU DIKLIĆU PRIPALA NAGRADA ŽIVOJIN ŽIKA PAVLOVIĆ: Čast je biti predstavnik svih onih koji su radili ove filmove!

Glumac Bogdan Diklić ovogodišnji je laureat nagrade "Živojin Žika Pavlović", koju Leskovački internacionalni festival filmske režije - LIFFE dodeljuje za afirmaciju regionalne filmske umetnosti u svetu, a koja će mu biti uručena u okviru dvanaestog po redu izdanja festivala koje se održava od 17. do 21. septembra na više lokacija u Leskovcu, u organizaciji Leskovačkog kulturnog centra.



Prema rečima organizatora, Diklić je kao jedan od najeminentnijih glumaca sa ovih prostora ostavio značajan trag u promociji regionalne kinematografije u svetu i time zaslužio glavno priznanje festivala koje nosi ime našeg proslavljenog Živojina Žike Pavlovića.

Povodom nagrade, Bogdan Diklić je izjavio da je velika čast primiti nagradu "Živojin Žika Pavlović".

"I velika je čast biti predstavnik svih onih koji su zajedno sa mnom radili sve te filmove. Sebe doživljavam kao predstavnika svih reditelja, scenarista, kolega s kojima sam zajedno igrao u svim scenama, izaslanikom svih scenografa, direktora fotografije, kostimografa, garderobera, klapera, vozača... svih onih koji su zajedno sa mnom bili 44 godine u istom poslu. Bilo bi besmisleno sebe smatrati jedinim zaslužnim za to priznanje, i kad se bolje razmisli - to je i logično. Jednostavno, to je tako", kazao je Diklić.



Među ranijim laureatima ove nagrade su Slobodan Šijan, Predrag Miki Manojlović, Lazar Ristovski, Rade Šerbedžija, Dragan Nikolić, Velimir Bata Živojinović, Slavko Štimac i Emir Kusturica.

