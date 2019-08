NATAŠA NINKOVIĆ DOBILA NAJVIŠE GLASOVA PUBLIKE: Glogiju je rođendan, on je tu s nama i biće zauvek!

Tradicionalno, svečanom ceremonijom dodele nagrada zvanično su završeni 54. Filmski susreti u Nišu, a jučerašnji dan prošao je u znaku sećanja na prerano preminulog glumca Nebojšu Glogovca, koji bi proslavio 50. rođendan.

Sećanje na tršavog dečaka sa velikim snovima iz Trebinja ne bledi, a to nam potvrđuje u Nišu i njegova koleginica Nataša Ninković.

foto: Vladimir Šporčić

"Sećanje na njega ne bledi i ne može da izbledi. On je svakodnevno sa nama, kolege i ja ga često spominjemo. On će uvek biti među nama i tako će biti zauvek. Ja, nažalost, danas, na dan njegovog rođenja, ne mogu da odem do Trebinja, jer sam ovde na festivalu u Nišu, ali biće mnogi njegovi prijatelji, a pre svega Raša Andrić, Vojin Ćetković i Nikola Pejaković, koji će da govore o tom prijateljstvu koje vlada među svima nama. Raša je napravio jedan film o njemu, pripremljena je i jedna izložba slika", rekla je Ninkovićeva za Kurir.

foto: Marina Lopičić

Nataša je, inače, proglašena glumicom četvrte večeri Filmskih susreta za ulogu u filmu "Ajvar", autorke Ane Marije Rosi, kao i glumicom celog festivala, po glasovima publike.



"Fokusirala sam se na unutrašnji svet te žene, na njenu intimu, na taj njen zakopčan svet. Ona sa suprugom odlazi u svet i okruženje joj na neki način ne dozvoljava potomstvo. Bori se sa opasnošću da će izgubiti sebe", kaže Nataša o svojoj ulozi.

foto: Promo

U proteklih sedam dana u okviru glavnog programa publika je na Niškoj tvrđavi imala prilike da pogleda 12 filmova najnovije srpske produkcije.

Nagrada "Manda" pripala Vlasti Velisavljeviću GLUMA JE SPAS foto: Damir Dervišagić Prestižno priznanje "Milorad Mandić Manda" dodeljuje se već tri godine zaredom u znak sećanja na nezaboravnog Mandu, za komičnu ulogu i doprinos razvoju srpske filmske komediografije, a ove godine laureat je Vlasta Velisavljević!

"Gluma je spas. Ako mi je nešto teško, a i kad sam raspoložen, sve to nestane kad izađem na scenu", kazao je Vlasta. Povodom priznanja u saopštenju se kaže:

"Ovogodišnji laureat nagrade je velikan srpske glume, jedan od najstarijih aktivnih glumaca kod nas, Vlastimir Vlasta Velisavljević. Nagrada mu se dodeljuje za komičnu ulogu Sretena ostvarenu u filmu "Taksi bluz", ali i za ogroman, nemerljiv, dugogodišnji doprinos i trag koji je ostavio u komediografiji srpskog filma."

Kurir.rs / Marko Smiljković / Foto: Vladimir Šporčić

