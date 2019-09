POSLE SUBOTNJE LUDNICE, NA BINU STIŽE I DEJVID GETA! Vrelo u Buljaricama, Sea Dance i prava ERUPCIJA PUBLIKE na Jadranu spremna za POSLEDNJE VEČE!

Sea Dance festival završava se večeras, a plaža u Buljaricama skoro pa je mala da primi sve posetioce željne dobrog provoda i pozitivnog vajba koji se širio tirkiznom lepoticom Jadrana.

Preko 35 hiljada posetilaca prodefilovalo je tokom prve dve noći kroz kapije festivala, a večeras se očekuje i rekordna poseta, jer na glavnu binu stiže najveći hitmejker 21. veka, David Guetta!

Robin Schulz pobrinuo se sinoć da prečka bude postavljena veoma visoko pred nastup svog mentora i slavnog kolege iz Pariza. Subotnja ludnica je najbolji opis za atmosferu koja je proključala sinoć uz hitove kao što su "Sugar", "OK", "Speechless", "Prayer in C" i desetine drugih koje je okupljena publika iz svih krajeva sveta dočekivala sa glasnim reakcijama.

Spektakularan šou sa efektnom rasvjetom i obiljem scenskih efekata, ali i savršeno sinhronizovane pirotehnike, ostaće upamćen kao jedan od najboljih u šest godina dugoj istoriji Sea Dance festivala. Da energija bude već izuzetno nabijena pre Schulza pobrinuo se francuski rock-house duo Ofenbach, čiji su hitovi “Katchi”, “Be Mine” ili “Paradise” bili prihvaćeni uz glasnu erupciju iz publike, a oni za svoj prvi nastup u Crnoj Gori izjavili da je pravazišao i najviša očekivanja!

Savršen koncert na obali Jadrana priredio je majstor lirike Darko Rundek i njegov uigrani sastav prosto nazvan Ekipa, dok su novi predvodnici novog rap talasa Surreal i sastav Hazze napravili vrhunski uvod za već pomenutu postavu i neumorno ređali hitove koje je publika verno pevala uglas. Poput prve noći, i sinoć se festivalski prostor na budvanskoj plaži Buljarica ispunio veoma rano, pa se publika smjenjivala kroz kapije u više navrata, prateći raznolik program na nekoliko bina. Samo finale ove burne noći odigralo se na No Sleep bini smeštenoj na samoj plaži gde je publika dočekala jutarnje sunce uz furiozan set nemačke tehno ikone Helene Hauff.

Najiščekivaniji nastup ovog ljeta u Crnoj Gori zakazan je za večeras! Na tirkizni biser Jadrana stiže legendarni hitmejker svetskih razmera David Guetta, a društvo poslednje večeri na glavnoj bini Sea Dance festivala praviće mu britanski producentski trio Disciples, rep heroji Who See i mlada senzacija Klinac!

Posetioci će u rekama odlaziti i na No Sleep Sea Dance binu, jer se gorljivo iščekuje i famozni nemački producent Recondite, kao i regionalne vedete Tijana T i Darko Milošević!

