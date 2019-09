GLUMICA PAULINA MANOV ZA KURIR O POVRATKU NA TV I NOVOM DIREKTORU BDP: Jug Radivojević je dete teatra! Vratiće ga na put evropskog modernog pozorišta!

Optimista: Radivojević je bio prenatalno u pozorištu - bio je u njemu pre nego što je rođen jer su njegovi roditelji pozorišni ljudi. On zna njegovu dušu, on je neko ko živi pozorište, kaže glumica koju ćemo gledati u „Nek ide život“

Glumica Paulina Manov u poslednjih deset godina povukla se sa televizije zbog porodice, ali sada je odlučila da se vrati punom parom i to ulogom u novom sitkomu "Nek ide život" reditelja Slobodana Šuljagića, koji komično prati život porodice Savković, a koji će biti prikazan na Superstar TV i Pinku.

Ovo vam nije prvi put u karijeri da kažete: "Nek ide život", zar ne?

Tako je, devedesetih sam u Zvezdara teatru igrala u istoimenoj predstavi. Evo sada, nakon toliko godina, ponovo, ali često se dogodi i van posla da to kažem (smeh).



Dugo niste bili na TV ekranima. Zašto vas nije bilo?

U proteklih 10 godina sam se bavila porodicom. Imam dvoje dece i želela sam da im se posvetim dok su mali. Sad polaze u školu i ja se osećam spremno da se posvetim svom radu što više.

foto: Sonja Spasić

Zanimljivo je da je vaš suprug Vladimir Đorđević pisao scenario. Da li prepoznajete neke stvari iz vašeg života?

Poneke detalje da. Na primer, poput onog kada Silvana priprema večeru budućem dečku i kada u receptu piše kako treba da se špikuje svinjetina, a ona će da špikuje piletinu, na zgražavanje njene majke Grozde. U nekim detaljima sam se pronašla jer su Silvanina i moja kulinarska umeća dosta slična. Ali moj lik je potpuno izmišljen.



Da li je suprug uticao u odabiru lika za vas?

Mi se ne mešamo jedno drugom u posao. Moj muž nema veze s tim. On radi svoj posao, ja svoj i to je oduvek pravilo.

foto: Promo

Šta od vas možemo da očekujemo u vašem matičnom Beogradskom dramskom pozorištu?

Na jesen ćemo igrati predstavu "Fine mrtve devojke". To je diplomska predstava Patrika Lazića, veoma talentovanog mladog reditelja. Taj komad se toliko dopao i publici i kritičarima da je novi direktor Jug Radivojević odlučio da ga uvrsti u redovan repertoar. Neće biti velike treme jer smo faktički probili led tim diplomskim izvođenjem.

Veruju u njega... Jug Radivojević foto: Dragana Udovičić

Šta vi mislite o Jugu kao novom direktoru? Šta očekujete od njega?

Jug je bio prenatalno u pozorištu - bio je u njemu pre nego što je rođen jer su njegovi roditelji pozorišni ljudi. On pozorište poznaje iznutra, zna njegovu dušu, i kao reditelj i kao neko ko je dete teatra, neko ko je u njemu odrastao, neko ko živi pozorište. Mislim da će on to dobro raditi i mislim da će uraditi sve da vrati BDP na put evropskog modernog pozorišta.

Zanimljivo raditi na sitkomu

MI SAD ŽIVIMO NA SELU Po čemu je specifično raditi na sitkomu? Da li se razlikuje od snimanja drugačijeg žanra?

Radila sam pre ovoga na seriji "Sinđelići" i mogu reći da se dosta razlikuje. Ovo je zaista specifičan žanr i mislim da ga je potpuno izmislio Slobodan Šuljagić. Dosta je zahtevno, traži se od glumca brzina i veština. Moramo brzo da učimo tekstove i zabavno je jer je ekipa odlična. Svi smo kao porodica jer nam je život sada na setu. Moramo da imamo dobru komunikaciju i da lepo sarađujemo, što i jeste tako.

Kurir.rs / Ljubomir Radanov / Foto: Sonja Spasić

Kurir