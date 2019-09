BILJANA TIPSAREVIĆ: Porodica je moja sreća i blagoslov

Lepa, negovana, elegantna, među najlepšim ženama svetskih tenisera, Biljana nije samo ukras teniskih terena. Uložila je mnogo u svoje obrazovanje, ima sopstveni modni brend i smatra da za sve u životu treba da se zasuču rukavi

Lepa supruga Janka Tipsarevića trenutno se nalazi u Njujorku, na US openu, poslednjem grend slemu ove godine. Nažalost svih nas, Janko se ovom prilikom oprašta od tenisa i svima će nedostajati njegova izrazita individualnost. Biljana je uvek uz njega, a kada se vrate u domovinu, svakoga od njih čeka sopstvena karijera i spokojan život uz ćerkicu Emili. Sledeće godine u loži igrača na terenu sedeće jedna lepa žena manje, ali kod kuće ostaje jedna lepa i vredna žena više.

Kako ste reagovali na Jankovu odluku da se povuče iz tenisa? Imate li viziju kako će ubuduće izgledati vaš zajednički život, šta će se promeniti, kakvi su planovi?

- Poštujem njegovu odluku i podržavam ga, jer znam sa kojim se bolovima i zdravstvenim problemima nosi. Oduvek je bio veliki borac i nikada nije odustajao. Veoma sam ponosna na njega, on je izuzetno inspirativna ličnost. Ostaje u tenisu, već je napravio velike uspehe sa svojom teniskom akademijom. Radi na njenom širenju i u drugim zemljama sveta. Zahvaljujući njegovom znanju i poštovanju koje ima u svetu tenisa, kao uvaženi sportista sa velikim iskustvom, nastaviće da doprinosi ovom divnom sportu i da pomaže igračima. Naime, on već duže vreme radi i kao teniski menadžer i trudi se da sve što zna prenese na druge. Zemlja smo iz koje su iznikli najbolji teniseri i teniserke sveta i treba da nastavi sa takvom tendencijom. Imamo puno talentovanih igrača, ali su im potrebne podrška i pomoć.

VAŽNO JE PRONAĆI SEBE

Mnogi se dive, žene posebno, načinu života supruga uspešnih tenisera. Možete li da nam opišete da li je to idiličan život, ili i supruge i deca trpe velika odricanja kao i njihovi muževi?

- U svakom braku i odnosu mora da se pronađe kompromis. Svako treba da zadrži lični integritet, ali isto je tako neophodno i da se partneri međusobno podržavaju. Uvek će neko morati da povuče ručnu u određenom momentu i sve podredi onom drugom, ali to su stvari koje moraju da budu dvosmerne. Najbitnije je da se uvek gleda šta je najbolje za decu jer su, naravno, oni uvek prioritet.

Družite li se sa nekom od supruga tenisera posebno? Naših ili stranih?

- Da, imam nekoliko divnih prijateljica, među njima su, naravno, i naše devojke. Dosta vremena provodimo zajedno.

foto: Pritnscreen YT

Bili ste uspešna voditeljka pre udaje, imali ste svoju TV emisiju na B92, a i tokom braka niste sedeli skrštenih ruku, a danas ste traženi modni kreator. Zašto se niste opustili i bili samo supruga i majka?

- Kratko sam bila voditeljka, duže sam radila u struci kao inženjer za jednu nautičku kompaniju. Ne bih rekla da je uloga majke i supruge "samo". To je posao koji zahteva isto mnogo rada i truda ukoliko ste maksimalno posvećeni. Ja poštujem svačiju odluku i divim se ženama koje su se odlučile za taj korak, ali ja sam odmalena puno ulagala u svoje obrazovanje, radila, i imam strast prema određenim poslovnim stvarima koje me ispunjavaju. Jednostavno, one su deo moje ličnosti, to je neodvojivo. Važno je da pronađete sebe i da znate šta vas zaista čini srećnom i šta vas ispunjava, jer samo tako možete biti dobri u svom poslu, dobra majka i dobra supruga.

VEZANOST ZA PORODICU

Vi i Janko ste u braku devet godina, bez buke i skandala. Ko je za to zaslužan?

- Oboje. Uz kompromis i međusobno razumevanje, puno smeha i truda da izdvojimo vreme samo za nas dvoje.

Iz kakvog porodičnog miljea potičete? Imate li veliku porodicu?

- Imam, i to je moja najveća sreća i blagoslov, nešto čemu sam zahvalna svakog dana kada se probudim. Imam sreće da potičem iz tople porodice, pune ljubavi i međusobne pažnje, svi smo jako vezani, posebno ja za moju sestru.

Na koga se oslanjate i ko vam pruža podršku kada je Janko odsutan?

- Roditelji, sestre, a imam i moje predivne drugarice koje su mi kao sestre.

Šta vaše dete najviše voli?

- Ona najviše voli Srbiju, da je kod kuće sa svojim bratom Nokijem, u svom parkiću, sa svojim prijateljima, bakom, dekom i njihovim palačinkama.

Pomaže li vam neko u porodici u gajenju ćerke?

- Roditelji su mi neizmerna pomoć.

Kakav život biste želeli za Emili?

- Da što duže uživa u detinjstvu, da bude zdrava i srećna i da što pre shvati šta je čini srećnom.

foto: Printscreen

PREMA LIČNOM UKUSU

U svet mode probili ste se zaista kvalitetom. Postali ste omiljeni brend za mnoge dame. Vaša odeća je istovremeno i emotivna i vrlo konkretna. Kako volite da oblačite žene?

- Žene i devojke su moja inspiracija, volim da puno putujem i posmatram modu u svakom gradu u kojem se nađem - šta žene vole, šta žele i šta ih čini srećnim. Moj zadatak je da pravim kolekcije koje će ih usrećiti, učiniti lepim.

Vaša poslednja kolekcija za proleće i leto zove se "Emili" i inspirisana je glamurom Holivuda, odevanjem Grejs Keli, Odri Hepbern, ikonama stila. Da li je to i vaš lični ukus?

- Ja polazim od toga šta lično volim, ne obazirem se toliko na trendove koliko mi je važna vanvremenska elegancija, kvalitet izrade i materijala. Osluškujem tržište i svoje klijentkinje. Ali na prvom mestu je da to bude odraz mog ličnog stila, jer nosim svoje modele, i to daje i te kako poverenje mojim klijentkinjama.

Kako ocenjujete oblačenje naših poznatih dama koje nameću trend, a kako uličnu modu? Šta volite da vidite na devojkama?

- Oblačim nekoliko naših poznatih dama. Volim kada je stil mojih klijentkinja u skladu sa njihovim karakterom, poslom kojim se bave i da im modeli dobro stoje.

Njujork je lep grad. Imate li vremena da sa mužem prošetate, vidite nešto, osetite dah svetske metropole?

- U Njujorku kupujem predivne materijale već godinama, obožavam ovaj grad koji nudi mnogo toga, od umetnosti, preko muzike, dobre energije, a i US open mi je jedan od omiljenih grend slemova.

Janko ima istetoviranu rečenicu Dostojevskog: "Lepota će promeniti svet". Da li je vaša lepota promenila Janka?

- Mislim da samo ljubav menja čoveka!

(Ljilja Jorgovanović, Foto: Damir Dervišagić)

