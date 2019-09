ČARLI ŠIN JE ZARAĐIVAO 1,8 MILIONA $ PO JEDNOJ EPIZODI, A SADA JEDVA PREŽIVLJAVA: Danas slavi rođendan skoro kao BESKUĆNIK, a njegov PUT KA DNU je počeo OVAKO!

Slavni glumac Čarli Šin (54) javno je priznao da je potrošio bogatstvo u iznosu od 150 miliona dolara i gotovo završio na ulici kao beskućnik, jer se bori s brojnim dugovima.

Njegova najzapaženija uloga koju je u karijeri ostvario svakako je uloga Čarlija Harpera u seriji "Dva i po muškarca", u kojoj je zarađivao 1,8 miliona dolara po samo jednoj epizodi. Uz to je dodatno zarađivao snimajući reklame, filmove itd.

foto: Profimedia

Ipak, posrnuće je počelo njegovim nedoličnim i neprimerenim ponašanjem u javnosti, što se nije svidelo njegovim šefovima te su bili prisiljeni da ga izbace iz serije. Bio je to tek početak Čarlijevog puta prema dnu.

Uz njegovo se ime od onda povezuju brojne kontroverze, nasilno ponašanje, alkoholizam i veze s prostitutkama, što je pokvarilo njegovu reputaciju u filmskoj industriji, a na sve je dodatno uticalo priznanje kako boluje od HIV-a!

foto: Profimedia

Njegov televizijski studio u obrazloženju za javnost naveo je kako su morali da ga otpuste jer nije bio u stanju da radi svoj posao zbog prekomernog uticaja droga koje je koristio, te zbog ružnih komentara o seriji i glumcima s kojima je glumio.

To su ubrzo potvrdili njegovi bizarni i šokantni komentari na društvenim mrežama i u intervjuima koje je davao, pa su se njegovi obožavatelji ozbiljno zabrinuli. Nakon što je izbačen iz serije, mesečno je zarađivao "tek" 167 hiljada dolara, što nije bilo dovoljno da pokrije troškove i više nego luksuznog života na koji je bio navikao.

foto: Profimedia

Godišnje mora odvojiti pola miliona dolara za alimentaciju deci, a povrh toga, duguje 86 hiljada dolara za hipoteku svoje kuće na Beverli Hilsu.

Danas ima problema s pronalaskom novog posla jer ga zapravo niko ne želi zaposliti, a do samo pre nekoliko godina bio je jedan od najplaćenijih glumaca na svetu.

Ipak, nakon svih problema koje je sam stvorio, Čarli je odlučio da počne da živi novim načinom života.

To je sve moralo da se završi. Sada se dobro osećam. Doneo sam odluke pre nove godine, ali moram još poraditi na prestanku pušenja cigareta, to nije dobro", priznao je Čarli u jednom od intervjua za ET.

Radio sam to da ugušim teskobu s kojom sam se nosio i strahom u šta će mi se život pretvoriti. To je bio jedini način tada na koji sam se s time mogao nositi. Jako sam se bojao i to je sve dodatno pogoršalo", izjavio je u jednoj televizijskoj emisiji.

foto: Profimedia

