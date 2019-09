ALBANKA SE IZBLAMIRALA U HRVATSKOJ: Za koncert dobila 27 miliona, pa se pohvalila BROJKAMA! Fanovi je uhvatili u neviđenoj LAŽI (FOTO)

Pevačica Rita Ora (28) tri dana nakon koncerta u Zadru objavila je brojku koja je razbesnela brojne peatioce. Albanka s londonskom adresom pohvalila se kako je na nastupu u Hrvatskoj bilo 60.000 ljudi.

- 60.000 u Hrvatskoj. Hvala, bilo mi je super - napisala je pevačica. Za samo nekoliko minuta zatrpali su je negativni komentari pratilaca.

- Ma koga ti lažeš? Bila sam na koncertu i nije bilo više od sedam hiljada ljudi. Ne znam čemu ovo - samo su neki od komentara ispod objave.

Na pozornici su s njom bili bubnjar, gitarista i šestero plesača. Započela je koncert pesmom For You, a završila svojim najvećim hitom, pesmom Anywhere koju je publika otpevala zajedno s njom.

- Znate, rođena sam ne tako daleko odavde, u gradu koji se zove Priština. Iz moje zemlje danas je dosta poznatih muzičara - kazala je plavokosa pevačica koja je od prve godine života odrastala u Londonu.

Rita Ora je u Zadru održala koncert u trajanju od 55 minuta za koji je dobila 27 miliona dinara.

