VILICA MU JE BILA SLOMLJENA NA 3 MESTA, MORALI SU DA JE ZATVORE ŽICOM! On je kroz nju ispričao SVE pa postao PLANETARNO POPULARAN: Posle 17 godina od nesreće živi kao KRALJ, a žena mu je VRELA STARLETA! (FOTO)

Iako je danas ogromna rep zvezda za koju su čuli i oni koji nisu privrženi ovom muzičkom pravcu, 2002. godine malo ko je znao za Kanje Vesta.

On je tada tek tražio "svoje mesto pod Suncem", te je davao sve od sebe da se predstavi u najboljem svetlu. Međutim, 23. oktobra pomenute godine, vraćajući se iz studija zaspao je za volanom pa imao čeoni sudar sa drugim automobilom i umalo izgubio živu glavu.

Vilica mu je bila polomljena na tri mesta i morali su da mu je zatvore žicom, dok su vozaču vozila s kojim se Kanje sudario bile su polomljene obe noge.

Ipak, ni to ga nije sprečilo da ostvari svoj veliki san. Naime, repera je stravična nesreća između ostalog i inspirisala. Tako je dve nedelje od nemilog događaja nastao hit "Through the Wire" ("Kroz žicu") koju je i napisao i odrepovao upravo - kroz žicu kojom mu je bila "vezana" vilica. To ga je "postavilo na mapu" i njegova karijera i dan-danas ide samo uzlaznom linijom.

Trenutno, osim kao veoma uspešan čovek, Kanje je poznat i kao suprug slavne starlete Kim Kardašijan, s kojom je u braku dobio četvoro dece - ćerke Nort i Čikago, kao i sinove Sejnta i Psalma.

