POGINUO TVORAC NAJVEĆIH HITOVA IKADA, PROSLAVIO BIJONSE! Ceo svet je u suzama, a tragične vesti saopštila SUPRUGA!

Gremijem nagrađivani tektopisac Lešon Danijels poginuo je u saobraćajnoj nesreći u Južnoj Karolini u 41. godini života.

"S dubokom tugom potvrđujemo tragičnu smrt našeg voljenog supruga, oca, člana porodice i prijatelja Lešon Danijelsa, koji je bio žrtva kobne saobraćajne nesreće u Južnoj Karolini", objavila je na svome Instagam profilu supruga nesrećno preminulog kantautora, Ejpril Daniels.

"Želeli bismo da izrazimo našu iskrenu zahvalnost za neprestanu ljubav. Molimo vas da poštujete našu privatnost u ovim teškim trenucima", dodala je njegova supruga.

Danijels je osvojio Gremi za najbolju R&B pesmu 2001. za hit singl grupe "Destiny's Child" u kojoj se proslavila Beyonce, "Say My Name", a 2014. godine ponovno je nominovan u istoj kategoriji za "Love and War" Tamare Brakston.

Lašon je tokom karijere sarađivao sa mnogim velikim zvezdama kao što su Lejdi Gaga, Spajs Grls, Majkl Džekson, Vitni Hjuston i drugi.

