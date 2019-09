SRBI VERUJU DA JE TITO ČERČILOV VANBRAČNI SIN: Istoričar Dejan Ristić otkriva u kakvoj su vezi engleski premijer, Josip Broz, kralj Milan i Voja Tankosić!

Da li su zvona Notr Dama odjekivala zbog pobede Srba na Kosovu, ko je zapravo bio Marko Kraljević, da li je Jelena Anžujska bila srpska princeza, zašto nema petokrake na grobu Josipa Broza Tita... samo su neki od mitova koje analizira istoričar Dejan Ristić u svojoj knjizi "Mitovi srpske istorije".



- Ideju da nastane ova publikacija dao je naš istaknuti novinar, dugogodišnji glavni i odgovorni urednik Večernjih novosti, a sada vlasnik i direktor izdavačke kuće "Vukotić medija" Manojlo Vukotić. Njegov predlog je bio da se na jednom mestu objedini 20 najznačajnijih i mitova naše istorije i da se oni iznova podvrgnu naučnoj analizi kako bi se ustanovio stepen istoričnosti svakoga od njih - kaže Ristić na početku razgovora za Kurir.



Zašto Srbi više veruju u mitove nego u istorijske činjenice?

- To je pitanje na koje odgovor teško mogu da daju istoričari. Mi istoričari možemo isključivo da utvrdimo u kojoj su meri neka legenda, mit ili segment narodne tradicije zasnovani na istorijskim činjenicama, dok bi sociolozi, etnolozi i društveni antropolozi bili ti koji bi svima nama mogli da pruže valjan i celovit odgovor na to pitanje.

Međutim, istina jeste da su Srbi veoma naklonjeni mitovima, da ih i danas na neki način produkuju, kao i da su neretko spremni da na mitovima, a ne na istorijskim činjenicama, zasnivaju stavove o važnim političkim, društvenim i drugim pitanjima.



Koji mit u vašoj knjizi je u najvećoj meri istoričan?

- Svaki mit je, u određenoj meri, istoričan, ali je pitanje da li su u njegovom kreiranju preovladale istorijske činjenice ili bogata mašta njihovih nama danas mahom anonimnih tvoraca. Pre bi se moglo govoriti o onim mitovima koji su bezmalo u potpunosti neistorični, poput verovanja da su se srpski ratnici, predvođeni knezom Lazarom, organizovano i zajednički pričestili u crkvi u selu Samodreža uoči Kosovske bitke ili pak ona urbana legenda po kojoj je vojvoda Petar Bojović preminuo usled batinanja kojem su ga izložile nove komunističke vlasti krajem 1944. i u prvim danima 1945. godine.

Tu je, primerice, i potpuno neistoričan mit koji neuspešno pokušava da pruži odgovor na pitanje zašto na grobu predsednika Tita nema njemu tako omiljene petokrake.

Ilustracije: Nikola Radosavljević foto: Promo

Otkud Tito i Čerčil u istom mitu?

- Tito i Čerčil su se u različitim kontekstima našli u mitskoj vezi. Najpre, postoji mit po kojem je Čerčil vanbračni sin kralja Milana, a Tito pak vanbračni sin Vinstona Čerčila. Ipak, najpoznatiji mit, koji na veoma simpatičan, ali potpuno netačan način pokušava da dokaže kako je Čerčil "mrzeo" Srbe, odnosi se na legendu po kojoj je Vojislav Tankosić 1910. godine svojski izmlatio Čerčila usred Beograda i to ništa manje nego u jednoj od prestoničkih kafana, a bila je to čuvena "Grčka kraljica". Niti je Tankosić tukao mlađanog Čerčila, a niti je ovaj mrzeo Srbe, no to je samo još jedna u nizu urbanih legendi, odnosno savremenih mitova koji na neobičan način povezuju kralja Milana, Vinstona Čerčila, Josipa Broza Tita i Vojislava Tankosića.

foto: Profimedia

Razmišljate li i o nastavku knjige?

- Nakon prvih reakcija javnosti, a koje su izuzetno pozitivne - naravno. Želeo bih da istaknem nešto što smatram veoma važnim. Moj cilj ovom knjigom nije bio da konfrontiram narodnu tradiciju, legende i mit, sa jedne, i naučnu istoriografiju, sa druge strane, već da, pre svega, ukažem na (ne)istoričnost u pojedinim pojavama za koje najveći deo naših sunarodnika istinski veruje da su utemeljene u činjenicama.

Kosovske legende VUK BRANKOVIĆ NIJE IZDAJNIK Ilustracije: Nikola Radosavljević foto: Promo Koliko mitova postoji o Kosovskom boju?

- Čitav splet divnih mitova nalazi se u neposrednoj vezi sa znamenitim Kosovskim bojem. Njega, pre svega, čine mitovi koji se odnose na navodno pričešćivanje srpske vojske u crkvi u selu Samodreža, ubistvo emira Murata, koje je, navodno, delo Miloša Obilića, tzv. izdajstvo Vuka Brankovića, ali i na verovanje da je glava kneza Lazara, nakon njegovog pogubljenja, odneta sultanu u Istanbul.

Kosovski boj je, sa pravom, neiscrpan rezervoar mitova koji su nastajali i razvijali se u decenijama i vekovima koji su nakon njega sledili.

Kurir.rs/Ljubomir Radanov Foto: Milorad Stokin

Kurir Ljubomir Radanov, Foto: Miodrag Stokin

Kurir