DŽASTIN BIBER ŽESTOKO ODGOVORIO FANU: Prozvao mu je ŽENU, a pevač to nije mogao da PODNESE! Zbog njegovih reči nastao je HAOS

Džastin Biber (25) često javno iskazuje ljubav svojoj izabranici Hejli Boldvin (22), a uglavnom to radi na društvenim mrežama. Tako je nedavno postavio fotografiju na kome je njegova lepa supruga bez šminke.

Objava je pored velikog broja lajkova izazvala i lavinu komentara i komplimenata, a mnogi smatraju da je manekenka jedna od najpoželjnijih žena na svetu.

Mešu komentarima našao se i jedan Biberov pratilac kojem se nije dopalo to što se pevač stalno hvali svojom suprugom, pa mu je poručio:

"Voli je ako je voliš, ali ne objavljuj stalno njene slike da bi mi to stalno slušali i gledali".

Međutim, Džastin mu nije ostao dužan.

"To što javno poštujem svoju suprugu je divna stvar, i za nju i za mene. Ne teram te da gledaš ove slike, ti mene pratiš. Da prestanem možda i da snimam ljubavne pesme, jer su o njoj? I to bi ti smetalo? Ovo je moj život, otprati me, molim te" poručio mu je pevač.

