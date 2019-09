SVADBA KAKVU JOŠ NISTE VIDELI U SRBIJI: Oženio se srpski glumac, Stevan i Una napravili ŽURKU za pamćenje! (VIDEO)

Stevan Piale je na vrlo neobičan način izgovorio sudbonosno "da" svojoj izabranici Uni, a među gostima su bile i njegove koleginice Nina Janković, Anja Alač, Dragana Dabović.

Piale je ranije govorio da se bavi glumom zbog popularnosti, već zato što zaista voli taj posao. Priznaje da je po prirodi stidljiv, što nije tipična osobina za glumce, ali se trudi da to vremenom izmeni.

"Ranije sam bio mnogo stidljiviji i povučeniji, ali se polako i to menja. Inače, ljudi me već prepoznaju na ulici. Najviše to primećujem kod komšija, jer mi se sada češće javljaju. Deca mi se stidljivo osmehuju, pa mi čak i mahnu. Neko me i zaustavi da me pita šta će se dešavati u sledećim epizodama „Zvezdare“. Sve to razumem jer sam i ja kao klinac voleo da pozdravljam i da dobijam autograme od svojih sportskih idola. U to vreme najpopularniji je bio Dragan Stojković Piksi", rekao je ranije Stevan.

