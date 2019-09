IKONE ELEKTRONIKE STIŽU U LUKU BEOGRAD: Sve spremno za festival na obali Dunava!

Tradicija: Novo, četvorodnevno izdanje 12. septembra otvara David August, subota je rezervisana za najtraženiji di-džej tandem Tale Of Us, a u finalu je nastup Detroit Mudimena

Apgrejd festival elektronske muzike održava se od 12. do 15. septembra, a u Luku Beograd stižu velika imena poput Detroit Mudimena, tandema Tale Of Us, Lorana Garnijea, Helene Hauf, Davida Augusta i drugih.



Tokom vikenda, 13. i 14. septembra, Apgrejd se širi na dve festivalske bine, ali i posebne dnevne programe na različitim lokacijama impresivnog industrijskog kompleksa Luke Beograd na samoj obali Dunava.



Novo, četvorodnevno izdanje 12. septembra otvara David August, jedan od najuzbudljivijih glasova elektronske muzike danas. Podršku za tehno vunderkinda pružiće italijanska di-džej zvezda i zagovornica vinila Pakita Gordon, kao i jedan od miljenika domaće publike Kristijan Molnar.

Ekskluzivnim nastupom u regionu petak predvodi miljenik beogradskih klabera svih generacija Loran Garnije, ali i harizmatična tehno heroina Helena Hauf, koja u Beograd dolazi na vrhuncu slave.

foto: promo

Nosioci programa druge festivalske bine, za čiju selekciju je zadužen klub Dragstor, biće internet i muzička senzacija, popularni tehno boj-bend Fjaak, kao i Red Light Radio selektor Orpheu The Wizard.



Subota je rezervisana za najtraženiji svetski di-džej tandem i vodeće afterlajf protagoniste Tale Of Us, pored kojih će nastupiti i legendarni tehno multiinstrumentalista Metju Džonson.

Redovni gosti Srbije... Di-džej tandem Tale Of Us

Istog dana, na koordinatama drugog stejdža publiku očekuju producent Ski Mask, autor jednog od najzapaženijih elektronskih albuma 2018. "Compro" i pariski mastermajnd elektronske eklektike Lou Džek.

Finale festivala sledi u nedelju uz nastup Mudimena! Veče zatvaranja kreće već uz zalazak sunca, na posebnoj lokaciji i u programskoj režiji Tijane T. Program zaokružuju nastupi brojnih domaćih i internacionalnih imena - R. O. S. H., Regen, Ali Gunej i Fili P...

Kurir.rs/M.C. Foto: Promo



