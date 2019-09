PREMINUO ČUVENI DOKTOR HUVER IZ SERIJE KOJU JE SRBIJA OBOŽAVALA! Glumac vodio tešku BORBU sa opasnom bolešću koju je IZGUBIO u 72. godini! (VIDEO)

Glumac Džon Vesli, poznat po ulozi doktora Huvera u seriji "The Fresh Prince Of Bel Air", preminuo je u 72. godini od posledica raka. Tužnu vest potvrdila je njegova porodica.

"Džon je bio pravi dar ovom svetu jer su njegova ljubaznost i gracioznost ovekovečeni na njegovim radovima u pozorištu, na televiziji i filmu. Srce mi je slomljeno zbog smrti mog prijatelja", rekao je Geri Pas, menadžer Džona Veslija.

Vesli je sarađivao sa brojnim holivudskim zvezdama, poput Denzela Vošingtona, Morgana Frimena i Barbare Strejsend. Snimio je više od 100 filmova i televizijski projekata, a neki od najpoznatijih su u ''Dirty Dancing'', ''Frasier'', ''The Jeffersons'' i ''The Man from U.N.C.L.E.''.

