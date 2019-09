BIKOVIĆ SNIMA HOTEL BEOGRAD - NASTAVAK POPULARNE RUSKE SERIJE! Miloš: Nije Srbija samo Kusturičin film! Oslonićemo se na to, ali i prikazati evropski Beograd!

Nakon popularnih ruskih serija "Kuhinja" i "Hotel Eleon", u kojoj je i igrao, Miloš Biković odlučio je da priču prenese u Beograd i sa ruskim partnerima i rediteljem Konstantinom Statskijem napravi film "Hotel Beograd" i seriju od tri epizode.

Mnogobrojna ekipa ruskih i srpskih filmskih radnika preselila se u našu prestonicu, gde je već nekoliko dana u toku snimanje ove romantične komedije koja će, kako ističe Miloš, predstaviti našu zemlju u najlepšem svetlu.

"Pored toga što spremamo jedinstvenu komediju, mislim da snimanje ovog filma daje fantastičnu mogućnost da milionska publika koja je pratila Pavla i Dašu upozna našu zemlju. Na to sam veoma ponosan", kaže Biković u ime producentske kuće "Arhangel studios" i objašnjava da se njegov lik Pavla nadovezuje na seriju "Hotel Eleon".



"Pavle je polu-Srbin, polu-Rus. Oni koji su gledali "Hotel Eleon" znaju da je on bio vlasnik hotela u Moskvi i da se ona završila tako što on napušta hotel i odlazi u Beograd. Sada ga zatičemo u Beogradu, gde mu je tetka poklonila hotel kako bi svog razmaženog sestrića urazumila i uozbiljila. On je nezreo, gradska faca, arogantan, nema odgovornost ni prema ljudima, ni prema novcu. Nesposoban je da nekoga voli, ali ipak izrasta u čoveka koji se razvija i uspeva da uspostavi prioritete u svom životu", objašnjava Miloš.

Za scenario i režiju angažovani su Rusi.

"Mi smo doveli rusku ekipu pre godinu dana da bismo ih sproveli kroz Beograd, da bi osetili šta je kafana, šta je ratluk, zašto kafa, a ne čaj... Neki su posle toga odlučili da se razvedu (smeh)... Pribrižili smo im i našu muziku. Slali smo im da čuju i narodnu i kafansku, pa i ovo sada što se sluša po klubovima. Oni su preneli tačno jedan mentalitet koji oni znaju, a znaju ga iz filmova Emira Kusturice. Tu nepredvidivost, taj spoj apsurdnog i nemogućeg, taj suživot radosti, ludila i duhovitosti - to je njihova predrasuda o Srbiji. Mi se s jedne strane oslanjamo na nju, na to nešto što je prepoznatljivo, a s druge strane se trudimo da prikažemo ono što nije viđeno kod Kusturice. To je onaj deo Srbije i Beograda koji je evropski i lep, mlad i nasmejan. Naravno, s obzirom na to da je film prevashodno namenjen ruskom i srpskom tržištu, reditelj je tražio da se naslanjamo na to što je Kusturica do sada prikazao. To će privući publiku jer je na to navikla i to i očekuje, ali biće ipak iznenađena, jer ćemo prikazati da Srbija nije samo to", ističe Biković.

Pored njega, producent i glumac Miodrag Radonjić takođe igra jednu od zapaženih uloga.

"Kada je reč o tom delu koji se oslanja na Kusturičin film, tu sam ja predstavnik, moj lik Srećko. Moje selo će biti kao iz Emirovih filmova, ali ne samo to", kaže Radonjić.

Komplikovani odnosi Pavla i Daše, koju tumači Dijana Požarska, i dalje će biti u fokusu radnje, a prelepa ruska glumica kaže da je prezadovoljna saradnjom sa Bikovićem i Radonjićem i da jedva čeka snimajuće dane u prelepom Beogradu.



Dodatnu intrigantnost radnje doneće i novi likovi, posebno oni koje će tumačiti srpski glumci Ljubomir Bandović i Jelisaveta Teodosić. Film se očekuje sledeće godine, kao i serija, koja će biti emitovana na kanalu Superstar.

Humani PODRŽAVAJU DECU OMETENU U RAZVOJU

Nakon uspeha koji smo postigli s prethodnim filmovima, odlučili smo da u sve ovo unesemo humanu notu. Osnovali smo fondaciju Sačuvaj osmeh i rešili da svakim našim projektom koji ima komercijalni potencijal pomognemo jednoj organizaciji. "Hotel Beograd" podržava organizaciju Dečje srce, koja se bavi pomoći deci ometenoj u razvoju, kao i edukacijom osoba koje su njihovi pratioci. Svaki partner koji se priključi našem projektu podržava i Dečje srce.

