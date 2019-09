MIODRAG RADONJIĆ IMA TUŽNU VEST ZA SVE ŽENE! Našao je devojku i ZALJUBIO SE, a da nije glumac bavio bi se NEOBIČNIM ZANIMANJEM

Dok snima nastavak filma i serije "Južni vetar", glumac Miodrag Radonjić je u intervjuu za Blic otkrio neke od detalja iz svog privatnog života.

Zbog jednog će se sve žene razočarati. Naime, Miodrag je zauzet i pomenuo je da je istog dana kada je dao intervju izveo svoju devojku na sastanak.

Na pitanje da li bi se ikada tetovirao jer njegov lik iz "Južnog vetra" ima mnogo tetovaža, rekao je:

"Nisam o tome razmišljao nikad ozbiljno. Trenutno mislim da se ne bih tetovirao."

Kada je pominjao vreme koje uspeva da posveti porodici i prijateljima sa žaljenjem je priznao:

"Ne stižem baš mnogo. Puno prijatelja stičem i kroz posao, pa se kroz rad i družimo. Srećom, posao kojim se bavim se između ostalog zasniva i na druženju i na dobroj komunikaciji. Porodica mi je uvek prioritet kad imam slobodno vreme."

Inače, Miodrag obožava teretanu.

"S obzirom na to da sam se skoro ceo život bavio sportom, to mi je postala neka vrsta zavisnosti. Mentalno se bolje osećam kad sam u kondiciji i kad vežbam, tako da gledam da to radim redovno koliko mi to obaveze dozvoljavaju. Teretana nije nužna - volim i trčanje, kao i trening u prirodi."

Glumac je razmislio o tome šta bi bio da nije odabrao poziv kom se posvetio.

"Sigurno bih isto radio nešto što volim. Ne znam sada, otkrio bih to da sam krenuo drugim putem. Bio bih putnik oko sveta. Možda."

