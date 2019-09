KRLEŽA HTEO DA MU OSTAVI SVE, A RADE ŠERBEDŽIJA TRAŽIO SAMO ŠEŠIR: Reditelj Ljubiša Ristić otkriva kako je glumac završio u testamentu velikog pisca!

Rade Šerbedžija jedan je od naslednika imovine Miroslava Krleže.

Veliki jugoslovenski pisac želeo je slavnom glumcu da ostavi veliki deo svoje imovine, što za Kurir otkriva reditelj Ljubiša Ristić.



- Krleža je obožavao Radeta. Bio je tada mlad glumac. Jednom prilikom ga je upitao šta želi da mu ostavi, a on je rekao da želi samo njegov šešir - kaže Ristić.

Poznati pisac ispunio je svoje obećanje i nakon smrti u njegovom testamentu pod brojem pet je pisalo: "Moj borsalino Radi Šerbedžiji".



I Šerbedžija je ovu anegdotu zapisao u svojim knjigama.



"Ne mogu reći da sam bio prijatelj s Miroslavom Krležom, jer sa Krležom niko nije bio prijatelj. On je bio najosamljeniji čovek na svetu, ali mogu reći da smo se družili. Družeći se često, nakon upoznavanja, jednom me je pitao šta želim da mi ostavi kada umre. Nakon kratke prepirke o stanju njegove imovine, rekao sam mu da mi ostavi svoj borsalino. Pitao me je zašto baš šešir. Rekao sam mu da kada umre, želim koji put nedeljom da prošetam sa šeširom po Trgu republike u Zagrebu.

U jednom trenutku je zastao i neka mu je seta prošla kroz oči, jer je on video taj dan. Nakon tri godine je umro, a ja sam potpuno zaboravio na to. Posle nekoliko meseci doktor Branišić, koji je bio glavni izvršitelj testamenta koji je Krleža napisao, javio mi je da sam dobio njegov šešir", ispričao je glumac.

