ŠINEJD O’KONOR OTKRILA: Prins je pokušao da me prebije!

Šinejd O’Konor šokirala je javnost kada je otkrila da je kolega Prins pokušao da je prebije.



- Više puta je pokušao da me prebije, a ja sam se branila. Nije šala, to je bilo zapravo zastrašujuće iskustvo. Jedne noći me je pozvao u kuću. Otišao je i doneo jastuk napunjen nečim tvrdim, pokušala sam da pobegnem. Jurili smo se oko njegovog automobila, pljunula sam u njega, a on je pokušao da me udari - navela je ona, tvrdeći da se sve desilo kada je odbila da bude njegova štićenica i da je Prins tada bio na drogama.



Navodno se sve desilo devedesetih, kada je pevačica snimila njegovu pesmu „Nothing Compares to You“, a Prins je hteo da je zaštiti i pozvao ju je na razgovor u svojoj kući u Los Anđelesu.

foto: AP / Matt Sayles



Slavni pevač imao je 57. godina kada je preminuo pre tri godine.



(Kurir.rs / M. T. / Foto: AP / Antonio Calanni)

Kurir