ŠAŠI IZ VOJNE AKADEMIJE OBILI AUTO NA BANOVOM BRDU?! Glumica opljačkana u po bela dana! ŠOK!

Glumica Dragana Dabović Čukvaš, najpoznatija kao Šaša iz "Vojne akademije", doživela je pravu dramu krajem prošle nedelje. Naime, kako se navodi, ona se našla na meti lopova koji su obili njen automobil i ukrali joj torbu sa zadnjeg sedišta, a sve se dešavalo ispred jednog vrtića na Banovom brdu oko 15 sati, gde je otišla po trogodišnju ćerku.

"Nije je bilo bukvalno par minuta. Međutim, lopovu je to bilo dovoljno. Verovatno je prošao pored auta, video torbu i rešio da ga obije. Razbio je staklo, dograbio plen i nestao za par sekundi", objasnio je izvor.

Kaže da veruje da se radi o kradljivcu koji već duže vreme ordinira ispred različitih vrtića i vreba nesmotrene roditelje.

"Ljudi idu po dete u vrtić uglavnom po povratku s posla. Mnogi ostave stvari u vozilu računajući na to da će istrčati na brzaka. Lopovi to znaju i koriste. Zbog toga stalno apelujemo na roditelje da ne ostavljaju u kolima ništa, pa čak ni stvari koje nisu vredne. Lakše se preboli novac, ali je teško čekanje na šalterima za nova dokumenta. Upravo to se desilo i glumici", nstavio je izvor.

Dragana je uzela ćerkicu iz vrtića, pozdravila se sa vaspitačicama i krenula kući i ne sluteći šta je čeka. Kada je došla do automobila, šokirala se kada je videla da joj je razbijeno zadnje staklo.

"Na sedištu je imala torbu, koju je lopov odneo. U njoj je imala brojna dokumenta - ličnu kartu, vozačku, kartice... Sve joj je lopov odneo. Bila je besna, ali nije želela da dete to oseti. Pozvala je policiju, a pola sata kasnije se pojavila u stanici i podnela prijavu protiv nepoznatog lopova."

foto: Youtube screenshot

Kurir.rs, M.G/S.Telegraf/Foto: Youtube screenshot

Kurir