ONE SU PRIZNALE DA SU PLASTIČNE: Jedna je promenila APSOLUTNO sve na sebi, a pre nego što je postala poznata ilegalno je povećala ZADNJICU (FOTO)

Plastična hirurgija je za mnoge i dalje tabu tema, ali su neke poznate dame progovorile o korekcijama kojima su se podvrgle. Ove slavne dame se ne boje da priznaju da su zbog izgleda išle po nož (ili barem na injekcije), a otkrijte i šta su tačno radile na sebi:

Kajli Džener



Kajli je još 2016. godine, kad joj je bilo nepunih 20 godina, na svojoj aplikaciji priznala da je povećala usne filerima.

"Za sada imam samo filere u usnama. Ipak, držim se one 'nikad ne reci nikad'. Ako ikad budem nesigurna oko nekog drugog dela svog tela, vjrovatno ću ga promeniti", napisala je tada Kajli, a ove ove godine je u jednom intervjuu priznala da je filere ubrizgala i druge delove lica, ali nije naglasila u koje.

Krisi Tajgen

Iskrena Krisi Tajgen nema dlake na jeziku i nije je briga šta će drugi da misle o njoj, što je dokazala i snimkom svog tretmana botoksom koji je objavila na Instagramu. Manekenka je otkrila da redovno ubrizgava botoks, ali ne u lice, već u pazuhe jer to sprečava preterano znojenje. Ipak, 2017. godine je otkrila i da je bila na liposukciji kako bi se rešila sala iz nadlaktica.

foto: Profimedia

Sindi Kraford

"Neću da vas lažem, nakon određenih godina kreme deluju samo na teksturu kože dok se za održavanje njene elastičnosti mogu osloniti samo na vitaminske injekcije, botoks i kolagen", otkrila je Sindi Kraford u jednom intervjuu.



"Vodim jednostavan i zdrav život što takođe čini čuda za moj izgled. Pijem puno vode, pazim šta jedem, redovno vežbam... Ipak, za kvalitet svoje kože mogu da zahvalim plastičnoj hirurgiji", objasnila je.

foto: Profimedia

Kardi Bi

Pevačica otvoreno priča o svemu pa nije iznenađujuće da je priznala i sve zahvate koje je radila na sebi. U jednom video intervjuu 2017. godine otvoreno je pričala o svojim implantatima u grudima i ilegalnim injekcijama za povećanje zadnjice kojima se podvrgla pre nego što je postala bogata i slavna. Ranije ove godine priznala je i da je bila i na liposukciji jer je htela što pre da se reši kilograma koje je dobila u trudnoći.

foto: Profimedia

Kris Džener

Obožavatelji rijalitija "Keeping Up With the Kardashian" sigurno još uvek pamte epizodu iz 2011. godine u kojoj je Kris obavila facelifting pred kamerama uoči drugog venčanjanjene ćerke Kim Kardašijan.

foto: Profimedia

Kejli Kuoko

Peni iz serije "Štreberi" je 2016. godine u intervjuu za Women's Health izjavila da je "povećanje grudi jedna od njenih najboljih odluka u životu". Takođe je otkrila i da je operisala nos i da redovito odlazi na tretmane filerima.

"Ne radim to zbog drugih, nego zbog sebe, kako bih se osećala bolje i samouverenije", izjavila je.

Kurir.rs/Index.hr/Foto: Profimedia

Kurir