SLIKAR VUK VIDOR BRANI SLAVNU KOLEGINICU: Samo mediokriteti mogu da pljuju Marinu

Izložba „Čistač“ Marine Abramović, koja će biti otvorena za manje od 24 sata u Muzeju savremene umetnosti, podelila je stručnu javnost u Srbije.



U odbranu koleginice stao je umetnik Vuk Vidor (Vuk Veličković, prim. aut.), a sporno u vezi sa ovim događajem su navodno javne nabavke koje je radio MSU i novac izdvojen iz budžeta.



- Srbija. Zemlja gde mediokriteti daju sebi pravo da polivaju govnima one najbolje među njima. Nije dobra Marina. Kakva je to umetnost i koliko to košta i koga ona folira i ko je pokraden. Nije dobar Sale Đorđević, nije ni Novak Đoković kad omane. Nije dobra nova fasada, ajde da je išaram, nije dobar novi park, novi put, ajde da vidim ko je ukrao ili muljao jer tako verovatno više pričam o sebi nego o suštini - napisao je umetnik na društvenim mrežama.



Iz Marininog tima nisu želeli da komentarišu napade, kao ni stav Vuka Vidora.



Izložba „Čistač“ trajaće četiri meseca, a očekuje se da je poseti više od 200.000 ljudi.



Marina je juče stigla u Beograd i obišla MSU.

(Kuri.rs / Foto: EPA ,Damir Dervišagić)

Kurir