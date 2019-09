SIN POZNATE GLUMICE IMA ŠEST GODINA I VOLI DA SE OBLAČI KAO DEVOJČICA: U školi mu se svi rugaju zbog HALJINA, ali ga slavna mama podržava i OHRABRUJE (FOTO)

Megan Foks (33) se na vrhuncu glumačke karijere povukla iz javnog života kako bi se posvetila porodici. Sa suprugom Brajanom Ostinom Grinom ima trojicu sinova - Nou, Bodija i Džurnija, a reklo bi se da je potpuno otvorena što se tiče želja njenih dečaka.

Megan je nedavno gostovala u televizijskoj emisiji "The Talk" gde je pričala o svom najstarijem sinu Noi koji ima šest godina, a već je zaljubljen u modu, ima svoj stil i nosi haljine.

Glumica je naglasila da ga u tome podržava i ohrabruje da nastavi urpkos negativnim reakcijama njegovih vršnjaka u školi.

"Često se oblači sam, voli haljine. Poslali smo ga u vrlo liberalnu školu, ali čak i tamo ga osuđuju. Drugi dečaci ga napadaju i govore mu da dečaci ne nose haljine i ružičastu boju. Ipak, suprug i ja trudimo se da ga ohrabrimo u njegovom izboru i da radimo na njegovom samopouzdanju. Podstičemo ga da oblači šta god želi, bez obzira na reakcije okoline", objasnila je Megan.

Ona se osvrnula i na situaciju kada ga je jednom prilikom pitala kako je prošao dan u školi, a on joj je odgovorio da su mu se svi dečaci smejali i rugali, ali da ga to ne zanima jer se oseća dobro u svojoj koži.

"On dizajnira i crta modne kombinacije, vrlo je talentovan za modu. Ali, isto tako on još uvek ima samo šest godina, tako da su njegove ideje nekad vrlo dečje. Mnogo ljudi komentiariše činjenicu da on nosi haljine. Odgovorila sam im da me njihovo mišljenje ne zanima i da će moj sin nositi šta god poželi", odlučno je prokomentrisala ova lepotica.

