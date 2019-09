BORIS ISAKOVIĆ ZA KURIR O FILMU LAST CHRISTMAS: Ćerku mi igra majka zmajeva a suprugu Ema Tompson

U okviru Bitefa, koji traje do 26. septembra, odigrana je i predstava „Zašto je poludeo gospodin R.“, koja se upravo i oslanja na ovogodišnju temu propasti pojedinca u društvu koje se raspada.



O ovome smo razgovarali sa glavnim glumcem Borisom Isakovićem, koji nam je, između ostalog, otkrio i da će uskoro izaći film „Last Christmas“, u kom će se naći rame uz rame sa oskarovkom Emom Tompson i Emilijom Klark, zvezdom „Igre prestola“.



U kontekstu ovogodišnjeg slogana Bitefa, imamo li snage da „počnemo ljubav iz početka“?



- Lično ne gubim veru u čoveka. Mislim da je apsolutno važno da čovek sam započne ljubav i da, ako je dovoljno okrenut sebi, onda ima nade za sve nas. Tako mora činiti svako od nas - bez obzira na bilo kakve političke prilike, koje su ovde naravno katastrofalne, ali ni u svetu nije ništa bolje.



U predstavi igrate tog pojedinca koji se nalazi u društvu koje ga melje.



- Da, gospodin R. je pojedinac koji se snalazi na sve one načine na koje smo mi naučeni u okolnostima koje to društvo diktira. To su sve neki prestiži, pitanje da li ću imati novi auto, jer ako nemam, ja sam nesrećan čovek, kao i da li ću dobiti unapređenje kao gospodin R. i tek tada biti srećan čovek... Vi ćete sve postizati ili ipak ne postizati - a onda biti strašno razočarani u život koji prolazi pored vas, a vi uopšte ne uočavate da na taj način nećete moći da obezbedite sreću, nikada. U ovoj predstavi taj pojedinac biva samleven zbog toga što nije dobio unapređenje. On nije mogao više da se bori s tim, doživeo je nervni slom i ubio je porodicu, i ubio je i sebe. To su radikalne stvari kojima mi svakodnevno svedočimo.



Zbog takve situacije mnogi odlaze iz ove zemlje. U vašem narednom filmu upravo igrate takvog pojedinca, zar ne?



- Ha-ha-ha, a baš nisam želeo još neko vreme o tome da pričam, ali uhvatili ste me. Tako je, imao sam ogromnu sreću da dobijem ulogu u filmu „Last Christmas“, koji izlazi sad 15. novembra. Tumačim supruga velike Eme Tompson. Mi smo bračni par koji je pobegao iz Srbije, iz pomenutih, a nama vrlo poznatih razloga, u London. Ćerku nam igra takođe poznata glumica Emilija Klark.



Kako je došlo do ove sjajne prilike?



- Prošao sam na kastingu. Ranije sam radio seriju „Last Panthers“, zatim i film u Amsterdamu „The Paradise Suite“, koji je odlično prošao na festivalima u svetu, a onda naravno i „Dobru ženu“ Mirjane Karanović. Taj film je i zaslužan za sve ovo, jer su njihovi agenti kontaktirali sa Mirom da im da moj kontakt. Tako je i bilo.



Kakve su Emilija Klark i Ema Tompson kao koleginice?



- Predivne, sjajne. Ne mogu vam opisati. Ema je jedna veličanstvena žena, divna, velikodušna, ogromnog srca. O tome i govori ovaj film - o ljudskom srcu i predivnim emocijama. Ema Tompson i njen suprug Greg Vajz su ovaj scenario pisali sa Džordžom Majklom dok je bio živ. Kada je umro, Ema je uzela na sebe taj zadatak da ga dovrši. Zato se film i zove po njegovoj pesmi „Last Christmas“.

(Kurir.rs / Mona Cukić / Foto:Vladimir Šporčić)

Kurir