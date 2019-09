GLUMICA ANĐEOSKE LEPOTE BILA JE PREVIŠE MRAČNA: Predozirala se LEKOVIMA, sekla lice STAKLOM, pila i drogirala se! Sve MORBIDNE detalje otkrila njena MENADŽERKA!

Džudi Garland pamtimo po velikim lepim očima i jednim od najslavnijih glasova Holivuda. Bila je Doroti u mjuziklu "Čarobnjak iz Oza", pevačica u "Čoveku koji nestaje", itd. Iza kulisa, Garland je živela drugačijim, manje srećnim životom, uhvaćena u klopku bez izlaza.

Glumica, koja je umrla od predoziranja lekovima 22. juna 1969. godine, sa samo 47 godina, tema je novog filma "Džudi" koji će u bioskope stići 24 oktobra. Film u kojem glumi Rene Zelveger, prikazuje poslednje nedelje njenog života, na turneji u Londonu i njenu preranu smrt. Džudi je zapravo mnogo pre toga bila zavisnica, alkoholičarka, opjednuta seksom i imala je suicidalne misli.

Stivi Filips, koja je počela kao advokat, polako je gradila svoju karijeru i postala Džudina menadžerka. Radila je to tri godine – između 1961. i 1964. što je značilo da je pratila glumicu i pevačicu na svim njenim turnejama i koncertima u inostranstvu, pa je i bila svedok svih njezinih bizarnih ponašanja na putu.

Ležala je kao mrtva i krvarila

To znači da je prisustvovala i odmoru na Karibima, gde je Garland skoro potpuno gola izašla na hotelski balkon i pjvala prolaznicima iz sveg glasa pesmu iz "Over the Rainbow". Ili trenutku u kojem je slavna glumica u svojoj garderobi razbila ogledalo na ormariću za šminku i krhotinama sekla vlastito lice.

Odnosno onda kada je glumila da će otići kući iz bolnice jer su lekari i medicinsko osoblje bili prema njoj prestrogi, pa je na njih urlala: "Kako se usuđujete vi jeb*** moroni tako se ophoditi sa mnom kao da sam jeb*** komad govedine?"

Pred kraj turneje, Garland je velikodušno dovela na pozornicu svoju menadžerku da bi s njom otpevala duet, a zatim je agresivno gurnula nazad u bekstejdž jer se ispostavilo da Filips ne može da otpeva svoj deo. Ukratko – život Džudi Garland bio je ringišpil, a menadžerka Stivi Filips je ona koja je vrištala na prednjem sedištu prvog vagona.

"Iako su koncerti uvek bili divni, ono što se događalo pre i posle nije bilo ni približno tako. Ponekad je bilo prilično grozno, a nekoliko puta umalo tragično", piše Filips u svojim memoarima iz 2015. koje je nazvala 'Judy & Lisa & Robert & Freddie & David & Sue & Me'.

Jedna situacija se zamalo završila kobno za obe žene. Garland je provela dve nedelke u hotelu 'Sahara' u Las Vegasu 1962. godine i iako je njena slava izbledela, hotel ju je ipak smestio u glamurozni apartman s penthausom.

Nakon redovnog nastupa u 22 sata, zvezda je kao i obično insistirala da Filips nastavi s njom provod koji bi se skoro uvek završavao s doručkom – odreskom s jajima u 8 ujutru. Ili bi svoju menadžerku držala budnom u hotelskoj sobi u kojoj je igrala igru 'Gin&Rummy' da bi za sat vremena progutala 20 do 30 tableta kako bi mogla da zaspi.

Jedne takve noći, kad se drogirana Garland povukla u svoju spavaću sobu, napravila je korak i naglo se onesvestila. Licem je prvo udarila u ugao staklenog stola. Brutalni pad joj je posekao usnu, a staklo joj je probilo nos, prošlo pored desnog oka i udarilo u čelo. Dok je nepomično ležala krv joj je išla iz glave i natapala tepih. Filips je ostala u šoku i pomislila da se dogodilo najgore.

"U panici sam se sagla da vidim da li diše, previše sam se uplašila da bih je pomerala ili čak dodirnula. Ipak sam pokušala da joj napipam puls. Bila sam preplašena, nisam imala pojma da li je živa ili mrtva", piše Filips.

Rezanje vena usred telefonskog razgovora

Užasnuta, nazvala je direktora hotela Stena Irvina, koji je bio stručnjak za takve situacije jer ih je gledao mnogo puta. Irvin je brzo stigao s lekarom, koji im je potvrdio da Garland samo spava jer se toliko obeznanila s lekovima da nije ni osetila bol. Odneo ju je u krevet i oduzeo preostale tablete.

U hotelu su objavili da je njen nastup odložen do daljnjeg zbog problema s glasnim žicama i da je dogovoren novi nastup u 2:30 ujutru za nedelju dana. Sve to je dogovoreno dok je ona ležala u potpunoj nesvesti.

Kada se napokon probudila nekoliko sati kasnije usledio je novi šok.

"Vrištala je 'pogledaj me' dok sam joj davala kese s ledom. 'Kakav jeb*** led, gde su moji lekovi? Trebaju mi tablete odmah! Gde ste ih ih sakrili?"



Filips je tvrdila da je lekar tako odlučio, ali joj Garland nije verovala. Ušla je u kuhinju, zgrabila veliki nož i bacila ga prema Filips.

"Bila je verovatno u stanju da me ubije. Istuče. Bila je luda od besa", napisala je njena menadžerka.

Filips, koja je tad bila u ranim 20-im godinama, izjurila je iz njezinog apartmana i zatvorila se u svoju sobu i spavala tamo satima. A onda ju je pozvao glavni agent Dejvid Begelman koji je bio s Garland u ljubavnoj vezi. Rekao je da je Džudi žao što se sve tako dogodilo i da bi htela da joj se izvini. Naravno Begleman se dogovorio sa lekarima da joj vrate tablete, pa se smirila.

Filips je htela da prekine saradnju, ali kako je napisala, sat vremena kasnije i s 200 dolara više u džepu, pristala je na razgovor s Garland.

Ipak, kada nije bacala noževe u druge, onda ih je koristila protiv sebe. Godine 1963. između dva koncerta u Bostonu, Filips i Garland boravile su u hotelu Ritz-Carlton s pogledom na park u Bostonu. Pevačica se uglavnom presvlačila pre i nakon koncerta u garderobama dvorana u kojima bi nastupala. Ipak, te noći je htela da se presvuče u svom apartmanu.

Kad je Filips stigla u pomoć, Garland je usred razgovora prerezala vene na svojoj ruci.

"Kad je to uradila, nastavila je da sedi i gleda u mene smeškajući se", prisetila se Pilips koja je te večeri na sebi imala belo odelo, koje je uskoro postalo sasvim crveno i natopljeno krvlju.

Promena menadžerke

Uverena je da su brojni pokušaji Garland da se ubije uglavnom bili unapred smišljeni kako bi privukli pažnju muškaraca s kojima je bila u ljubavnoj vezi. Ovaj put to je bio Begelman. On je dojurio iz susedne sobe u kojoj je boravio i odmah zvao lekare.

"Lekar je stigao tako brzo da sam čak mislila da mu je Džudiy najavila da će prerezati vene", zapisala je Filips.

Uprkos tome što je ponekad delio krevet s Garland, Begelman je bio zauzet. Naredio je Filips da odmah ode do prodavnice i kupi mnogo narukvica kojima će prikriti zavoje na Džudinoj ruci. Iako je upravo pokušala da se ubije, nakon toga bi došla na pozornicu kao da se ništa nije dogodilo.

"Održala je fenomenalan koncert i niko nije mogao da nasluti šta se događalo sat vremena ranije", prisetila se Filips.

Iako je njihov odnos bio poslovno partnerstvo, Garland i Filips su se prilično zbližile, jednom čak i previše.

"Jednom kad smo se vozile u autu, njena ruka je krenula od mog kolena prema butinama i međunožju. Njen potez nije bio slučajan. Ništa što je ona radila nije bilo slučajno", Rekla je Filips koja se tada upravo bila udala. Ispričala je da se ukočila i bila sasvim nesposobna da govori, a Džudina ruka nastavila je da klizi.

Tek kad je Filips uz smešak uzela Džudinu ruku i vratila je u njeno krilo, Garland je prestala. Nastavila je da se ponaša kao da se ništa nije dogodilo.

"Ideja o intimnosti sa Džudi me revoltirala. Htela sam da je odbijem, ali me je bilo me strah da li ću zbog toga izgubiti posao, hoću li ju uvrediti ako je pregrubo odbijem", pisala je Filips.

Kada je Garland umrla 1969. godine, Filips je živela samo jedan blok od pogrebnog doma Frank E. Campbella na Menhetnu, gde je bio ispraćaj. Nije otišla.

"Nisam imala snage za to", napisala je Filips.

"U jednom sam trenutku sam prešla Petu aveniju i gledala ljude koji u redu čekaju na ulazak. Sedela sam na klupi pored Central parka i razmišljala o svemu o čemu sam razmišljala i tokom naše suradnje: Kako bi se svi ti ljudi osećali da znaju sve ono što sam ja znala?"

