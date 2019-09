FRONTMEN INFESTA ZORAN SOKOLOVIĆ VANDAL ZA KURIR: Metal muzika se nikad ne preraste, ona je način života!

Ded treš metal bend Infest nastupiće u Domu omladine ove subote, sa još tri sastava srodnih muzičkih pravaca Vor endžin, Sigma epsilon i Sinermen.



Infest obeležava 17 godina postojanja, a frontmen Zoran Sokolović Vandal za Kurir je ispričao ponešto o ovom specifičnom pravcu muzike, počecima i budućnosti metala u Srbiji.



- Bend je nastao 2002. u Jagodini, od drugara iz ulice. Sa pozajmljenom opremom smo nastupili na Gitarijadi 2004. i osvojili prvo mesto po glasovima publike. Posle tog uspeha sam imao mnogo planova, ali to nije bilo moguće raditi u Jagodini i tako sam došao u Beograd - počinje priču Vandal.



Pošto većina članova benda nije bila u mogućnosti da se preseli u glavni grad, on je pronašao novu ekipu, ali je zvuk ostao nepromenjen. Danas Infest čine on, bubnjar Zombi, gitarista Tajrant i basista Storm.



Snimili su pet studijskih albuma i dva EP, a u aprilu su izbacili „Under The Sign Of Legion“, čija će promocija biti sutra u Domu omladine.



Infest izdaje materijal za „Defying Danger Records“ iz Nemačke, što im je i otvorilo put ka nastupima u Evropi.



- Koncerti u inostranstvu su jedini način na koji bend može da prosperira. Mi smo počeli sa turnejama u regionu od nekoliko dana, a stigli do dve evropske godišnje, plus mnoštvo nastupa na festivalima. Za bavljenje muzikom na ovom nivou potrebno je dosta ulaganja, a ko nije spreman da ponekad i izgubi, on nije za ovu priču. Osim jakog stava, energije i velikog srca, potrebno je mnogo odricanja - kaže Vandal i zaključuje:



- Metal muziku u našoj zemlji niko nikad neće shvatiti ozbiljno. Često čujem da se metal muzika preraste, a ja mogu da kažem da je to glupost, jer je metal način života. Kad deca počnu da slušaju neki od pravaca ove muzike, uglavnom ne mogu da izdrže pritisak okoline i brzo prestanu s tim. Retki su klinci koji su spremni da pokažu stav i ostanu verni metalu.J. K. MITROVIĆ

Vandalova tri lica

PRODAJE OSIGURANJE, PIŠE PESME I TRČI POLUMARATON Zoran Sokolović Vandal je idejni tvorac Infesta i kompletan autor tekstova i muzike, ali piše i poeziju.

- Izdao sam jednu zbirku pesama „Svirač praznine“, a u pripremi je i druga, za koju ilustracije radi David Vartabedijan. Mnogo podrške sam dobio od Borivoja Petkovića, on mi je bio mentor, a zbirka je naišla na dobar odziv publike - objašnjava umetnik.

Treće lice Zorana Sokolovića je ono čime se bavi svakog dana i od čega živi.

- Treće „ja“ je poslovan čovek koji se bavi osiguranjem. Uz to treniram ving-čun, kung-fu i trčim polumaraton. Ne volim da se odmah ljudima predstavljam sa svim svojim „jastvima“. Za početak kažem da se bavim osiguranjem, a ostalo morate sami da otkrivate - kroz osmeh kaže muzičar.

(Kurir.rs)

Kurir