OVIH 15 ZVEZDA PREŽIVELO JE RAK: Glumac je sanjao da ima TUMOR NA MOZGU, a pevačicu su OTPISALI pre 14 godina! Svi su POBEDILI opaku bolest (FOTO)

Mnoge svetske zvezde borile su se sa različitim oblicima opake bolesti, koja nemilosrdno "napada" sve - od dece, do najstarijih. Iako je lečenje neizvesno i zavisi od mnogih faktora, ova poznata imena uspele su da pobede rak!

1. Robin Roberts

Novinarka i voditeljka emisije "Dobro jutro Amerika" Robin Roberts, preživela je rak i to dva puta. Rak dojke dijagnostikovan joj je 2007. godine, dok je 2012. godine obolela od mijelodisplastičnog sindroma, vrste raka koštane drži. Voditeljkina starija sestra Seli En, donirala joj je koštanu srž, a operacija je prošla uspešno. nakon višemesečnog oporavka, vratila se na male ekrane, a u jednom inervjuu 2018. godine izjavila je da se oseća jače nego ikad.

2. Robert De Niro

Robert De Niro je imao rak prostate 2003. godine, kada je imao 60 godina. Rak je otkriven zahvaljujući rutinskom pregledu, a lekari su otkrili bolest pre nego što se proširila. Ubrzo nakon dijagnoze imao je na operaciji i oporavio se. Rekli su muda nema više traga bolesti.

3. Šeron Ozborn

Šeron Ozborn, supruzi poznatog rokera Ozija Ozborna, dijagnostikovan je rak debelog creva 2002. godine. Iako su šanse za preživljavanje bile 33%, uspela je da se izbori sa bolešću. Godine 2012. imala je dvostruku masektomiju pošto je otkrila da ima gen, koji će joj povećati rizik od raka dojke.

4. Ben Stiler

Glumcu Benu Stileru, dijagnostikovan je rak prostate 2014. godine. Nije imao nikakvih simptoma niti je bio pod nekim poznatim rizikom, ali je otišao na rutinski pregled na nagovor lekara. Bio je na magnetnoj rezonanci, a potom na biopsiji. Pokazalo se da ima rak, a uklonio ga je nešto kasnije pomoću radikalne robotske laparoskopske prostatektomije. Tri meseca kasnije rekli su mu da raka više nema.

5. Kajli Minog

Kajli Minog je dijagnostikovan rak dojke 2005. godine, kada je imala 36 godina. Ubrzo nakon toga, australijska pop pevačica je imala operaciju, nakon čega su usledili meseci hemioterapije.

6. Kristina Eplgejt

Glumici je rak dojke otkriven rano pomoću magnetne rezonance, nakon što je genetskim testiranjem utvrđena mutacija gena BRCA1, koja je čini podložnijom ovoj bolesti. Eplgejt je imala dvostruku mastektomiju i potpuno se oporavila. Majka ove hrabre 47-godišnjakinje takođe je preživela rak dojke. Kristina je osnovala udruženje 'Right Action for Women' za žene sa povećanim rizikom za dobijanje karcinoma dojke koje nemaju finansijska sredstva za pokrivanje troškova lekarskih pregleda.

7. Rod Stjuart

Stjuartu su lekari dijagnostikovali rak štitne žlezde 2000. godine. To je bila velika pretnja njegovom glasu, a nakon uspešne operacije morao je ponovno da nauči da peva. Pevač je 2016. godine pretrnuo kada su lekari otkrili da mu je prostata Uvećana, ali izraslina je bila dobroćudna, pa se oporavio bez zahvata.

8. Džejn Fonda

Ovoj glumici i aktivistkinji prvi put je dijagnostikovan rak dojke 2010. godine. Tada je bila podvrgnuta neinvazivnoj operaciji kako bi izraslina bila uklonjena. Šest godina kasnije uradila je mastektomiju. Rak su joj ponovno pronašli 2018. godine, ali se ovaj put radilo o kancerogenoj izraslini na donjoj usni koju su joj uklonili. Priznaje da sada često odlazi na preglede kod dermatologa koji joj je uklonio taj tumor i da se oseća zdravo.

9. Majkl Si Hol

Glumacu Majkl Si Holu, najpoznatijem po glavnoj ulozi u seriji "Dekster", otkriven je Hodkingov Limfom 2010. godine, kada je imao 38 godina. Oporavio se nakon višemesečnog zračenja. Glumac je u jednom intervjuu otkrio da je i njegov otac bio bolestan od karcinoma , ali je nažalost preminuo u 39. godini.

10. Sintija Nikson

Jednoj od zvezda kultne serije 'Seks i grad' dijagnostikovan je rak dojke 2006. godine nakon rutinske mamografije. Tada je imala 40 godina. Njena majka je ovu bolest preživela dva puta, tako da je Sintija Nikson odlazila na rutinske preglede od svoje 35 godine. Odmah nakon dijagnoze usledilo je zračenje i hormonska terapija.

11. Sofija Vergara

Glumici je dijagnostikovan rak štitne žlezde 2000. godine. Sofija je kod lekara otišla zbog sina, a vodila ga je na endokrinologu kako bi ga testirali na dijabetes, jer ta bolest postoji u njenoj porodici. Lekarju je tada pitao da li može i njuda pregleda, jer je pronašao kvržicu na njenom vratu. Ubrzo nakon dijagnoze, glumici su uklonili štitnu žlezdu, prošla je terapiju jodom i svakodnevno pije lekove zbog regulacije metabolizma.

12. Mark Rafalo

Glumac je 2001. godine sanjao da ima tumor na mozgu što ga je podstaklo da ode na pregled. Lekari su otkrili da ima akustičnu neuromu, dobroćudnu vrstu tumora koji utiče na rad živaca i to onih koji se protežu od unutrašnjeg uha do mozga.Hirurzi su izraslinu uspešno uklonili, ali je Rafalo izgubio osećaj za ravnotežu, imao je delimičnu paralizu lica i često se osećao zbunjeno. Trebalo mu je godinu dana da se oporavi pre nego što je nastavio sa karijerom. Većina nuspojava je nestala, ali je do danas ostao gluv na jedno uho.

13. Šeril Krou

Šeril Krou je dijagnostikovan neinvazivni kancer dojke koji ostaje unutar tkiva, nakon redovnog godišnjeg odlaska na mamografiju. Bilo je to 2006. godine, a tada je imala 44 godine. Prošla je lumpektomiju i nekoliko nedelja provela na zračenju.

14. Hju Džekman

Australijski glumac Hju Džekman, najpoznatiji po ulozi Vulverina u filmskom serijalu 'X-Men', ispričao je da mu je 2013. godine sa nosa uklonjen bazalnocelularni karcinom, jedan od oblika raka kože. Ovaj 50-godišnjak krivi sebe jer nije koristio zaštitnu kremu kada je boravio na suncu. Kaže da sada odlazi na redovne lekarske preglede. Nakon prvotne dijagnoze lekari su mu odstranili još pet karcinoma bazalnih ćelija.

15. Keti Bejts

Ovoj oskarovki je 2003. godine dijagnostikovan rak jajnika u 1. fazi. Odmah su je poslali na operaciju nakon koje je usledilo devet meseci hemioterapije. Nakon toga su joj rekli da bolesti više nema. Ponovno je morala pod nož 2012. godine kada joj je dijagnostikovan rak dojke. Tada je napravila dvostruku mastektomiju. Danas živi s limfedimom, prilično čestom hroničnom bolešću koja nastaje zbog oštećenih limfnih čvorova tokom lečenja od raka dojke. Simptomi uključuju skupljanje tečnosti i oticanje ruku i nogu.

