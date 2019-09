PUBLIKA MOŽE DA TE UBIJE, A JA NE ŽELIM DA UMREM RADEĆI! Marina Abramović održala predavanje o svom liku i delu, evo šta je rekla!

Marina Abramović drži javno predavanje pred hiljade ljudi koji su došli na poljanu ispred Muzeja savremene umetnosti kako bi slušali poznatu umetnicu o njenom radu, životu i načinu stvaranja performansa.

Marina je započela sa temom "Šta je umetnik?"

"Ne može se postati umetnik, s tim se rađa. Tehniku možeš da naučiš ali dar ne. On je u tebi. To je kao kada dišemo. Ne pitamo se kako dišemo. Tako je sa stvaranjem. Ideje same dolaze i znamo samo kako da te ideje stvrimo. Umetnik mora da se žrtvuje. Umetnost zahteva žrtvu, samoću, patnju", počela je Marina i dodala:

"Umetnik mora biti ranjiv i egu tu nema mesta. Narcizam stvara prepreku između dela i umetnika. A delo je najvažnije, a ne ti."

Pomenula je i performans kao osnovnu vrstu svog umetničkog izraza.

"Srećna sam što sam vrlo rano shvatila da je performans moje oruđe. U performansu nema glume kao u pozorištu. Nož je nož, krv je krv, telo je telo. Publika mora da oseti energiju i iskrenost. Mora da ti veruje. Zato nema mesta strahu od bola. Svaki dan smo bliži smrti i performans je nešto između života i smrti."

Marina je na video bimu prikazivala slike svoje porodice majke i oca, pa govorila o najranijem detinjstvu.

Ona je ispričala kako je prošao performans u kome je publici dozvolila da rade šta hoće s njom sa predmetima koji su bili na spisku - noževi, ruže, olovke, trake ali i pištolj.

"Ljudi su me sekli žiletima, boli ružinim bodljama, ali u jednom trenutku je čovek prišao sa pištoljem. Stavio mi ga je u šaku i stiskao da vidi da li ću pritisnuti okidač. Ja sam htela i stiskala sam šaku neko iz publike ga je odgurnuo i prebio. Stavljali su mi i pamuk oko vrata i pokušali da ga zapale. Nisu me silovali, ali sam sve vreme htela da vidim dokle publika može da ide. Nakon šest sati je bio gotov performans i kada sam krenula ka publici svi su pobegli. Niko nije hteo da se suoči sa krvavom Marinom. Kada sam se pogledala u ogledalo i videla da mi je pramen osedeo shvatila sam da publika može da te ubije. Od tada sam obazriva. Ne želim da umrem radeći. Ja volim svoj život.", zaključila je.

