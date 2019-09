NADI ŠARGIN POMOGAO NOVAK ĐOKOVIĆ! Psihoterapija ju je IZVUKLA, a onda je primenila i veštinu TENISERA!

Glumica Nada Šargin redovno odlazi na psihoterapije, a odluku da počne da posećuje stručno lice donela je nakon što je, kako kaže, shvatila da se sve češće oseća uznemireno, a da ne zna odakle izvire taj nemir.

Nada je otkrila da joj je razgovor sa stručnjakom i te kako pomogao.

"Psiholog me je suočio sa problemom kog nisam bila svesna. Kada mi je rekao o čemu je reč, o kojim strahovima, odmah mi je postalo jasno da je to to i prihvatila sam njegovo mišljenje. Odlazak kod psihologa posebno bih preporučila onima koji treba da postanu roditelji. Zbog dece, pre svega, da bi ona bila bolja, jer klinci sve upijaju od nas", ispričala je glumica za magazin "Gloria".

Nada, koja sa partnerom Lazarom Bodrožom ima šestogodišnju ćerku Evu, kaže da joj je pored psihoterapije izuzetno pomogla i meditacija, te da joj je primer za to bio Novak Đoković.

"Oni koji veruju, imaju volju i žele da osećaju više ljubavi lako ulaze u meditaciju. Mene oduševljava što Novak Đoković meditira, bavi se jogom iako je pravoslavac i veruje u Boga. On je jedan od onih koji su pobedili svoju osetljivost ili plahovitost. Njegov um je u takvom stanju da on sve može da prevaziđe, da vidi put kada je u problemu i uspeva da dođe do trijumfa.

Iskoristio je neke drevne tehnike iz drugih kultura i pomogao sebi. I ja sam krštena, poštujem svoju kulturu i nasleđe, ali preporučujem meditaciju i nervira me kada naša crkva osuđuje ljude koji se bave ovim tehnikama", navela je Nada.

