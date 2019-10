IGRALI SMO FOTE I UMESTO DA GA POLJUBIM, JA SAM PLAČUĆI POBEGLA! Brankina ljubavna priča će vas nasmejati, a zbog Đure je glumica počela da se bavi SPORTOM!

Najstarija srpska glumica, čuvena Branka Veselinović, svojim pričama i energijom oduševljava generacije, a mnoge je raznežila kada se prisetila svoje prve ljubavi.

Branka je jednog Đuru zavolela u ranom detinjstvu, a pamti trenutak kada ga je jednog popodneva prvi put ugledala.

foto: Marina Lopičić

"Kada sam podigla glavu sa peska na kome sam ležala posmatrao me je crnpurasti dečak nasmejanog lica sa naročitim pogledom. Čuh tada mamu kako mi doviknu: "Podne je, Branka, hajdemo kući". Pošla sam, ali oči su mi se otimale ka Dunavu, tog julskog dana na novosadskoj plaži. Sreli smo se ponovo na dugačkom hodniku gimnazije. Imala sam 13 godina, a on 15. Zavolela sam i sport zbog njega", prisetila se svojevremeno Branka za "TV novosti", a preneo je "Yugoton" i nastavila:

"Tako je vežbao na razboju i karikama u fiskulturnoj dvorani, da sam mu se divila. Pa ipak, moj san da odemo na svetski slet u Prag oboje, nije se ostvario. Jednostavno me nisu odabrali jer sam sve vežbe radila naopačke, do ušiju zaljubljena u Đuru."

Branka je za "TV novosti" otkrila i da do poljupca među njima nikada nije došlo, i da ga nakon jedne proslave rođendana više nije videla.

"On me pozva na rođendan. Igrali smo "fote" i trebalo je da ga poljubim. Stadoh neodlučna, ali neka me drugarica gurnu ka njemu. On je čekao, gledajući me čudnovato. Uplaših se i pobegoh plačući sa rođendana. Od tada ga više nisam videla. Otputovao je u drugi grad zbog očevog premeštaja."

foto: Sonja Spasić

Kurir.rs/Blic/Foto: Sonja Spasić

Kurir