ONA JE FOLIRANT, ISKORIŠĆAVA LJUDE DOK NE DOBIJE ONO ŠTO ŽELI: Voditelj osuo paljbu po Megan Markl, izneo ŠOKANTNE detalje!

Pirs Morgan je u jutarnjem programu rekao da princ Hari i Megan Markl imaju dvostruke aršine u životu i da bi svoju tužbu trebalo "da nabiju sebi u usta i progutaju je".

Sve je počelo kada je kraljevski par objavio da pokreće sudski spor protiv medijske kompanije "Mail" zbog toga što su objavili privatno pismo koje je Megan poslala svom ocu Tomasu Marklu.

"Ona je takav folirant. Ona je prevarant. Ona je neko ko samo želi da iskoristi ljude", rekao je Pirs.

Voditeljka Suzan Rid koja vodi emisiju zajedno sa Pirsom nije želela da se raspavlja sa kolegom, ali je rekla da je jako ružno da tako govori o njoj, na šta joj je on odgovorio: "U redu, to je moj lični stav i moje iskustvo sa Megan Markl. Tako da neću da se pretvaram da me ova situacija ne nervira. Neću da se pretvaram da volim nekog koga ne volim".

Nije prvi put da Pirs javno i žestoko optužuje vojvotkinju, pa je tako prošle godineu kolumni napisao da je "nemilosrdna društvena penjačica, koja je ulovila ulogu života i muze je do kraja". Dodao je i da je sklona dodvoravanju uspešnim ljudima, a kad dobije od njih ono što želi, više im se nikad ne javi.

