SOFIJA JURIČAN NA FESTIVALU METAMORFOZE: Luni Đogani i njenoj majci savetujem lečenje

Leskovac će narednih pet dana biti centar i prestonica srpske kulture jer je u njemu počeo Festival mladih pozorišnih stvaralaca Metamorfoza.



Publika će do nedelje u Narodnom pozorištu moći da pogleda još pet predstava, ali i da, pored mladih glumaca, vidi velike zvezde poput Mirjane Karanović, Jasne Đuričić ili Baneta Trifunovića.

- Nije bitno da li je neko ko učestvuje na ovom festivalu reditelj, scenarista, glumac, kompozitor ili scenograf. Četvoro najboljih mladih stvaralaca, onih koji su budućnost srpskog pozorišta, osvojiće jednu od nagrada. Tri će dodeliti žiri, a jednu novinari - rekao je direktor leskovačkog Narodnog pozorišta Dragan Marjanović.

foto: Kadic

Festival je otvorila glumica Ana Sofrenović, a prve večeri izvedena je predstava Atelje 212 „Ovaj će biti drugačiji“ Staše Bajac u režiji Đurđe Tešić. Publika je na kraju izvođenja glumice Anu Mandić, Milicu Janevski i Sofiju Juričan pozdravila ovacijama, nakon čega je održan i okrugli sto. Sofija u predstavi zamenjuje Tamaru Dragičević i u Leskovcu se osećala kao da igra premijeru.

foto: Atelje 212

- Spremala sam se za ulogu prateći „Zadrugu“. Kada sam se spremala za tu ulogu, najpre nisam mogla preko usta da prevalim taj tekst koji je jako surov, realno prepun psovki. Gledala sam snimke Lune Đogani, ali i njihove ispovesti i tragične priče. Ljudi, ono je strašno što sam videla. Najpre sam sa užasom pratila to što se dešava i sve njene nervne slomove uživo pred kamerama nekoliko sati, onda mi je bio potreban neki alkohol da to podnesem i da se smirim, a zatim sam plakala dva sata jer sam shvatila da je toj devojci zapravo jako teško. Nju u sve to gura porodica, umesto da je smesti u neku validnu instituciju na lečenje jer je toj devojci potrebna stručna pomoć. Očigledno svima njima, kao i njenoj majci koja je u sve to gura - kaže Sofija Juričan i dodaje:

- Mi te devojke ismevamo u predstavi, ali ne možemo prema njima da ne osećamo empatiju jer su one diskriminisane samim rođenjem.



Glumica kaže da je problem našeg društva što porodica sama od svoje dece pravi nakaze i starlete.

Tema okruglog stola... Luna i Anabela Đogani foto: Damir Dervišagić

- Gledala sam snimak kako Lunu snima majka dok ide da ugradi silikone. Ona maše u kameru i smeje se. Upoznala sam i mnoge devojke koje su prošle što i moj lik. Ne gledamo te devojke samo u rijalitijima, one su naša stvarnost. Mi smo sve ovo tako surovo prikazali da bi se ljudi i tinejdžeri prestravili i da bi znali kuda vodi takav život - istakla je Juričanova.



Kurir.rs/ D. Marinković Foto: Atelje 212

Kurir