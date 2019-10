KAO DETE BIO ČLAN SEKTE, PROSIO NA ULICI, GLEDAO KAKO MU BRAT UMIRE! Priča glumca koji je OŽIVEO Džokera tera SUZE NA OČI! Potresno!

Hoakim Finiks glumac je o kojem danas priča ceo svet, pa i Srbija upravo zbog njegovog maestralnog Džokera koji se trenutno prikazuje i u našim bioskopima. Džoker je film koji je i u našim bioskopskim salama izazvao neverovatne amplitude u osećanjima - od plača do gromoglasnog aplauza i definitivno je fenomen o kojem će se pričati. I dok Džoker ubira svojih možda čak i deset minuta slave, sve oči uprte su u talentovanog Hoakima.

Njegov život obeležile su užasne porodične tragedije, odrastanje u kultu, traume, prosjačenje, zlostavljanje, a mnogi filmski kritičari upravo zbog toga smatraju da ga prvilače problematični filmski karakteri poput "Džokera".

Hoakim Finiks je odrastao sa roditeljima, braćom i sestrom u kultu "Božja deca" koji je podsticao intimne odnose između odraslih i dece, kao i odnose među rođacima.

Kada su njegovi roditelji shvatili da se kult zapravo ne bavi religioznim pitanjima već isključivo intimnim aktivnostima, napustili su kult i preselili se na Floridu. Tada su promenili prezime u Finiks.

Feniks (izgovara se Finiks na engleskom) je ptica koja je u egipatskoj mitologiji sveto mitološko biće. Ona nakon životnog kruga izgori, a iz pepela nastane mladi feniks i tako su glumčevi roditelji želeli da odaju počast njihovom novom životu. Glumac koji je nakratko promijenio ime u Lif (List) i dalje nije imao normalan život jer je s bratom Riverom (Reka) i sestrom Rejn (Kiša) morao da prosi na ulici. Nisu imali ni za hleb.

Ipak, ubrzo ih je na toj istoj ulici primetio agent za talente koji im je dogovorio angažmane u reklamama i serijama. Hoakim je prvu veću ulogu dobio u seriji "The Riddle of Dyslexia" sa bratom Riverom, a nekoliko godina kasnije zajedno sa glumačkom legendom Stivom Martinom u hit filmu “Roditelj” oduševio svojom ulogom.

Publika i kritičari su odlično reagovali na film koji je širom sveta prikupio zaradu od oko sto miliona, Hoakim je ubrzo proglašen dečijom zvezdom.

Svoj talenat na filmu ubrzo je pokazao i njegov brat glumeći mladog Indijanu Džounsa u istoimenom filmu.

Ipak, njegov brat River je bio veća zvezda nakon što je odigrao mladog Indianu Džonsa u filmskom hitu. Osim toga bio je nominovan i za nagradu Zlatni globus u kategoriji najboljeg sporednog glumca za ulogu u "Running on Empty".

I Dok je River uživao u glumačkim uspesima, Hoakimu je "život pod reflektorima" postao pretežak. Odlučio je da pauzira od karijere i četiri godine je uživao u privatnosti.

Za to vreme njegov brat River se uz glumu posvetio i muzici. Godine 1993. nastupao je u zloglasnom noćnom klubu "The Viper Room" u zapadnom delu Holivuda.

Hoakim i sestra Rejn su bili tamo, a nitko nije znao da su Riveru, koji je bio poznat kao "veganski Džejms Din", dali piće od mešavina droga. U ranim jutarnjim satima on se predozirao i srušio na ulici, imao je grčeve koji su trajali pet minuta i tada je preminuo.

Dok je Rejn pokušavala da oživi Rivera, Hoakin je imao razgovor s operaterima Hitne pomoći koji je kasnije procureo u javnost.

"Ima napade, dođite ovamo, molim vas. Morate da dođete, molim vas jer on umire. Molim vas", rekao im je glumac.

Nakon bratovljeve smrti Finiks se ubrzo povukao iz javnosti, a i danas odbija da govori o toj tragediji.

Dve godine nakon bratovljeve smrti, Hoakim Finiks se vratio glumi i uglavnom je igrao sporedne uloge, odnosno likove koji su bili nesigurni i sukobljavali se sa samim sobom te imali mračnu stranu.

Inače, Finiks je u jednom intervjuu otkrio da je upravo njegov brat "kumovao" njegovom glumačkom životu.

- Kada sam imao 15 ili 16 godina, moj brat River je došao kući s posla i doneo VHS kasetu filmapod imenom ‘Razjareni bik’ (Martina Skorsezea, sa Robertom de Nirom i Džoom Pešijem prim.aut.). Seo je pored mene i naterao me da ga gledam. Sledećeg daname je probudio i naterao me je da ga gledam opet. A onda je rekao: ‘Počećeš ponovo da glumiš, ovo je on što ćeš da radiš'”. Nije me pitao, rekao mi je. I zahvalan sam mu zbog toga jer mi je gluma pružila tako neverovatan život", ispričao je Hoakim.

Nakon duže pauze glumio je u filmu “To Die For”, a 2005. godine nakon snimanja filma “Walking The Line” Finiks je samovoljno otišao na terapiju odvikavanja od alkohola kome je bio podložan prethodnih godina.

– Bio sam tamo jer sam postao svestan svog opijanja. Oslanjao sam se na alkohol da će mi pomoći da se osećam da sam dobro – rekao je nakon lečenja.

Finiks je ponovo nestao sa scene 2008. godine i to pred početak promocije filma “Two Lovers” gde je bukvalno svoju partnerku Gvinet Paltrou ostavio samu na sceni.

Finiks je neko ko važi za vrlo povučenog i tihog čoveka, a trenutno živi sa svojom devojkom Runi Marom. Njegov krug prijatelja je jako mali i Hoakin je jedan od onih ljudi koji svoju privatnost drži van domašaja javnosti.

Izbegava tipičan holivudski način života, ne ide na zabave koje priređuju zvezde i u otmene restorane, vegan je koji jede isključivo povrće i voće iz svog vrta.

Ovaj poznati glumac živi u stanu vrednom skoro milion i po dolara u Los Anđelesu te poseduje nekoliko nekretnina s glumcem Kejsijem Aflekom koji je bio u braku s njegovom sestrom.

- Ima uzak krug prijatelja. Ne može mnogo ljudi da dopre do njega i to mu se sviđa - rekao je Finiksov prijatelj.

Poslednju pauzu Hoakim je imao 2009. kada je odlučio da posane reper. Pojavio se u emisiji Dejvida letermana i rekao je da više ne želi da glumi, a tokom intervjua je sve vreme mumlao.

- To je bilo razdoblje kada sam hteo da izađem iz svega, želeo sam svoj život natrag - objasnio je godinu dana kasnije.

A reditelj Džejms Grej (49), koji poznaje Finiksa skoro 20 godina i radio je s njime na četiri filma kaže kako je "jedan od najmanje podmitljivih ljudi koje poznaje i nimalo površan".

- Mari za posao i ostala ljudska bića, a ne za medijsku pažnju - rekao je Džejms Grej.

Džoker - zbog uloge smršao 52 kilograma

Da bi igrao glavnu ulogu u filmu Džoker, Hoakin Feniks morao je proći kroz dramatičnu transformaciju. Ovaj 44-godišnji glumac izgubio je šokantna 52 kilograma uoči snimanja.

- Svestan sam koliko su fanovi opsednuti ovim likovima i koliko žele da ih vide preslikane sa korica stripa na filmsko platno. Zbog toga se maksimalno trudim da se fizički transformišem u lika kojeg igram. Naravno, smatram da se iza svih tih likova krije razlog zbog kojeg su oni postali takvi, jer u suštini, svi negativci su ljudska bića kojima je nešto pošlo po zlu. Zato mislim da će ovo biti vrlo zanimljiv film i da će se fanovima svideti, jer će moći da vide šta je potrebno da se desi čoveku da bi se pretvorio u sinonim zla kao što je Džoker - rekao je uzbuđeni glumac pred premijeru Džokera.

Kurir.rs/Blic/Foto: Profimedia

Kurir