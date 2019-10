BILA JE NAJVEĆA TINEJDŽ ZVEZDA, A ONDA JE SAMO NESTALA: Glumicu smo 90-ih obožavali, a evo gde je DANAS! Ne biste je PREPOZNALI (FOTO)

Holivudska glumica Džulija Stajls (38) je bila jedna od najvećih tinejdž zvezda i idola devedesetih i ranih 2000-ih, a onda je odjednom prestala da dobija velike uloge.

Nakon što je nekoliko godina dobijala isključivo vodeće uloge, to se odjednom promenilo jer nije mogla da postigne tranziciju iz teen zvezde u "odraslu glumicu".

Počela je da glumi sa 11 godina, a prvu veću ulogu imala je u trileru "Wicked" iz 1998. godine. Sledeće godine glumila je u popularnoj tinejdžerskoj komediji "10 razloga zašto te mrzim", uz pokojnog Hit Ledžera.

Nakon te uloge tada 18-godišnja Stajls glumila je u nizu romantičnih komedija koje su postale omiljene među tinejdžerima. 2000. godine našla se rame uz rame sa Fredijem Princom Džuniorom u filmu "Prva ljubav"koji joj je donio nekoliko nominacija za nagradu "Teen Choice Awards".

Već sledeće godine usledila je jedna od njenih najuspješnijih uloga - balerine u filmu "Plešimo zajedno", koji je do danas njen najprofitabilniji film sudeći prema podacima s IMDba - zaradio je više od 91.000.000 $ samo u SAD-u, više od filmova kao što su "Prljavi ples" i "Sloboda kretanja".

Nakon toga, Stajls je nastavila da se pojavljuje u filmovima, ali većina njih nije zaradila značajan iznos ni dobre kritike. Uprkos tome što je već zagazila u srednje dvadesete, Stajls je još uvek dobijala samo tinejdžerske uloge, uključujući romantičnu komediju iz 2004. godine, "The Prince & Me".

Iako su je njeni mladi fanovi hvalili, a i opet je nominovana za "Teen Choice Award", film nije dobio dobre kritike.

Stajls je u nedavnom intervjuu izjavila da se borila da razbije stereotipe o sebi kao tinejdžerskoj zvezdi pri čemu je režiseri i producenti nisu povezivali s ulogama za odrasle.

"Mislim da sam pre nekoliko godina bila frustrirana time što niko nije znao šta bi sa mnom", rekla je. "Znate, imala sam nekog uspeha u dvadesetima i sad sam na drugačijem mestu u životu i nisam se uklapala nigde."



"Osećala sam se kao da skačem s posla na posao sa kojim zapravo nisam bila povezana", dodala je i otkrila da je počela da brine zbog pravca u kome joj ide karijera. Da nije dobila ulogu u prvom filmu iz popularne franšize o Bornu ("Bornov identitet", 2002.), kaže da možda uopšte ne bi imala glumačku karijeru.

Film je zaradio 121 milion dolara i iznedrio više nastavka, a u svima je glumila i Stajls. Nen lik je ubijen u blokbasteru iz 2016. godine, poslednjem filmu iz franšize.

U međuvremenu je glumila majku u remakeu horora The Omen (2006.), no za tu ulogu nije dobila pozitivne kritike. Od 2006. do 2009. radila je na brojnim projektima, no nikad nije dobila kritike kao za uloge u romantičnim komedijama ranije.

"Mislim da je to bio način na koji su me ljudi videli", rekla je.

Potom je pažnju preusmerila na TV, udahnuvši život karijeri ulogom u popularnoj seriji "Dekster", u kojoj je glumila u 10 epizoda 2010. godine. Za svoju ulogu žrtve silovanja dobila je nominaciju za Zlatni globus i Emi.

Sledeći film snimila je 2012. godine, "U dobri i u zlu", nominovan za Oskara, uz Dženifer Lovrens i Bredlija Kupera i čini se da je ta uloga zacementirala njenu ulogu sporedne glumice.

Od 2012. do 2016. snimila je čak 13 naslova, ali su jedini vredni spomena "U dobru i u zlu" i "Džejson Born". Čak tri nena filma izašla su direktno na DVD-u.



Stajls se ponovo istakla na televiziji 2017. godine, ulogom u hvaljenoj seriji "Riviera", u kojoj igra glavnu ulogu.

Na veliko platno vratila se nedavno ulogom u blokbasteru "Prevarantkinje sa Vol strita", uz Dženifer Lopez, Konstans Vu i Kardi Bi, u kojem glumi novinarku.

