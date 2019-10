TATA SAMO PIŠE I ĆUTI, A TI DONOSIŠ DOBRO RASPOLOŽENJE: Olga Odanović progovorila o braku i deci koju jedva viđa, a evo šta im NAJVIŠE NEDOSTAJE!

Olga Odanović, jedna od naših najpoznatijih glumica, govorila je o strasti koju i danas, u sedmoj deceniji života, oseća prema glumačkoj profesiji, o svojim naslednicima Jakovu i Lenki, ali i o suprugu, glumačkoj legendi Draganu Petroviću Peletu.

foto: Dragana Udovičić

Kako je rekla, njena i Peletova ćerka krenula je stopama svojih roditelja i zakoračila u svet glume. Još je, kako kaže za "Alo", nije gledala na sceni, ali je podržava u nameri da bude glumica.

"Vidim da uživa u tome, da je zadovoljna i srećna, da joj gluma pričinjava veliku radost. Pa ako je meni radost sa 60 godina, zašto njoj da ne bude sa 21",kaže Olga i objašnjava da ćerku još nije gledala na daskama koje život znače.

"Nisam je još gledala na sceni, ali sam ubeđena da ću imati tremu", kaže ponosna majka i naglašava da su i ona i njen suprug tu za svaki savet i pomoć, kada god Lenka zatraži. Što se Olge tiče, njen jedini kritičar je upravo njen suprug.

foto: Damir Dervišagić

"Onaj kome najviše na svetu verujem i u čiji sud ne sumnjam je moj suprug. Njega pitam za mnoge stvari, bilo da radim u pozorištu, na filmu ili seriji. Ne preterujem u tome, naravno, ali kada god zatražim savet ili kritiku, to od njega i dobijem", kaže iskreno i bez trunke sujete Olga i objašnjava:

"On je pravi kritičar, ali onaj dobronamerni. Nikada me ne kritikuje tek tako, već mi uvek da pravu smernicu i indikaciju i uvek mi kaže pravu stvar u pravom trenutku. On je najmerodavniji u mom slučaju i s njim se jedino konsultujem kada se susretnem sa nedoumicom u poslu. Moguće je da je to zbog toga što je on moj životni partner i najviše mu verujem, a možda i zbog toga što je nesporno fantastičan glumac", kaže Olga.

Budući da je gotovo svakodnevno odsutna jer snima i po 12 sati dnevno, kaže da deci nedostaje, ali ne zbog toga što nema ko da im skuva ručak, već zbog energije koju u dom unosi.

"Oni više nisu zahtevni u tom smislu kao kada su bili mali, pa su zavisili od toga šta će mama da im da da pojedu ili popiju. Nedostajem im više fizički. Samo moje prisustvo im fali. Ne moraju to ni da mi kažu, to vidim i osetim čim pređem kućni prag", kaže Olga i nastavlja:

"Ozare im se lica i odmah se oraspolože. Uvek mi kažu: "Mama, ti kad uđeš u kuću, odmah je drugačija atmosfera i energija. Tata samo nešto piše i ćuti, nešto kuca, a ti sa sobom nosiš dobro raspoloženje", kaže kroz smeh Olga Odanović.

foto: Dragan Kadić

Kurir.rs/Alo, V.Đ./Foto: Marina Lopičić

Kurir